Мнение
10.10.2023, 11:41

МНЕНИЕ | Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС?

 
Сергей Ковальченко
журналист
Израильские военные пережидают воздушную тревогу. Ашкелон, 07.10.2023
Израильские военные пережидают воздушную тревогу. Ашкелон, 07.10.2023
ФОТО: Ahmad Gharabli | Scanpix

В субботу 7 октября 2023 года террористы организации Хамас совершили массовое вооруженное нападение на Израиль. Весь мир облетели кадры того, как боевики убивают мирных жителей и угоняют их в плен. Они захватывали приграничные территории, заходили в города. Еврейское государство застали врасплох, там все отдыхали во время шаббата, и мир увидел кратковременный провал армии, которая до сих пор считалась одной из самых боеспособных в мире. Получилось, что террористический анклав, находящийся под боком, смог показать свою силу и создать ситуацию, к которой приковано внимание всего мира. Как так получилось?

Нападение было совершено, что называется, "по классике". Руководство ХАМАСа выбрало самый правильный для этого день и время. Как Гитлер напал на СССР 22 июня в ночь с субботы на воскресенье, когда страна была максимально расслаблена, так и с Израилем. Дело в том, что это государство с господствующей религией, и это распространяется как на репатриацию евреев, так и на повседневную жизнь страны. В шаббат страна буквально вымирает, это добровольно-принудительный отдых. Противники Израиля, которых по некоторым данным готовили иранские инструкторы из Корпуса стражей исламской революции, решили, что уж если нападать, то, конечно, в субботу. Если в ХХI веке государство дает удобный день для нападения, то почему бы не воспользоваться ситуацией.

Еще очень странно смотрятся израильские танки "Меркава", которые не оснащены элементарными средствами активной защиты брони и, как следствие, уязвимы для простейших противотанковых гранатомётов противника. Получается, что разработчики танков и военные полагали их простыми машинами устрашения, а не реальными боевыми единицами, в которые могут попасть ракеты и снаряды противника.

RusDelfi
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