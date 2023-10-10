МНЕНИЕ | Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС?

Нападение было совершено, что называется, "по классике". Руководство ХАМАСа выбрало самый правильный для этого день и время. Как Гитлер напал на СССР 22 июня в ночь с субботы на воскресенье, когда страна была максимально расслаблена, так и с Израилем. Дело в том, что это государство с господствующей религией, и это распространяется как на репатриацию евреев, так и на повседневную жизнь страны. В шаббат страна буквально вымирает, это добровольно-принудительный отдых. Противники Израиля, которых по некоторым данным готовили иранские инструкторы из Корпуса стражей исламской революции, решили, что уж если нападать, то, конечно, в субботу. Если в ХХI веке государство дает удобный день для нападения, то почему бы не воспользоваться ситуацией.