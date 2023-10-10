Стало известно, кто напал на вице-мэра Кохтла-Ярве

Шилова, благодаря старанию его защитника, уже выпустили из арестного дома, но у него есть свои претензии и к Сечкову, и к полиции, пишет "Северное побережье".

Выступающий защитником Шилова адвокат Артур Пярноя отказался говорить с журналистом о деталях дела, объясняя этот отказ запретом на распространение информации во время следствия. “Могу сказать только то, что, по моему мнению, мой подзащитный невиновен, но решения будут принимать, естественно, полиция и суд“, - заявил Пярноя.

Сам Олег Шилов сказал изданию, что перед конфликтом вице-мэр Сечков на машине сперва сбил его.

Эрик Сечков, в свою очередь, говорит, что уже слышал от людей такую версию, будто бы его избиению предшествовало то, что он сам якобы переехал того мужчину. Сечков отрицает это, предлагая противной стороне доказать факт наезда с помощью медицинской справки или еще как-нибудь.

"Пускай следователь разбирается, но я никого не давил и никого не переезжал", - сказал Сечков.

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