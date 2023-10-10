Не менее 260 тел обнаружены на территории музыкального фестиваля в Израиле. Что рассказывают выжившие
Фестиваль электронной музыки Supernova, на который съехались тысячи молодых людей, проходил в пустыне рядом с границей сектора Газа и был приурочен к еврейскому празднику Суккот. Там в субботу произошло одно из первых нападений боевиков ХАМАС. На территории фестиваля волонтеры обнаружили не менее 260 тел.
Двухдневный музыкальный фестиваль Supernova проходил в пустыне на юге Израиля 6-7 октября сразу после религиозного еврейского праздника Суккот.
Утром в субботу боевики ХАМАС ворвались туда и открыли стрельбу по людям. Теперь в социальных сетях люди ищут пропавших родственников и друзей.
По данным спасательной организации Zaka, на территории фестиваля обнаружено более 260 погибших, пропавшие без вести пока точно не подсчитаны. Всего на мероприятии присутствовало около трех тысяч человек.
Фестиваль с тремя сценами и площадкой для кемпинга располагался недалеко от кибуца Реим в пустыне Негев. Сектор Газа, из которого перед рассветом появились боевики ХАМАСа — в трех километрах.
Что рассказывают очевидцы нападения
Посетительница фестиваля Ортель в разговоре с 12-м израильским каналом вспомнила, что на рассвете прозвучала сирена, предупреждающая о ракетах. Вскоре последовали выстрелы.
„Они отключили электричество и внезапно из ниоткуда вошли и начали стрелять во все стороны“, — рассказала девушка.
По ее словам, люди пытались спастись и бросились через дюны к своим машинам. Но на парковке их ждали джипы с людьми, которые вели по машинам огонь.
Адам Барель, посетитель фестиваля, рассказал газете Haaretz, что все присутствовавшие на рейве знали о постоянных рисках ракетных обстрелов, но такое нападение стало для всех шоком. Барель, как и многие другие, пытался скрыться на своей машине, но боевики начали стрелять, поэтому выскочил и побежал.
Эстер Борохова рассказала агентству Reuters, что ее машину протаранили, когда она пыталась выехать с парковки. Водитель одной из соседних машин жестом предложил ей перебраться к нему в салон. Она это сделала, но через некоторое время мужчину застрелили в голову. Эстер утверждала, что притворялась мертвой, пока не пришли израильские солдаты.
Многие посетители фестиваля рассказывают, что часами прятались в окружающих кустарниках и фруктовых садах в надежде, что появятся военные и спасут их.
„Я перевела телефон в беззвучный режим, а затем начала ползти по апельсиновой роще“, — вспоминает Ортель.
Гили Йоскович рассказала Би-би-си, что спряталась в саду помело: "Они стреляли, переходя от дерева к дереву. Я молчала и не предпринимала никаких действий“.
Через три часа она услышала голоса израильских солдат и побежала им навстречу.
Известно, что на фестивале пропал уроженец Сестрорецка 27-летний Андрей Козлов, который переехал в Израиль летом 2022 года. Он работал на фестивале охранником. Об исчезновении мужчины сообщила его тетя Анна Ямпольски. В разговоре с "Можем объяснить“ она рассказала, что племянник утром 7 октября написал отцу, что слышит выстрелы, после чего перестал выходить на связь.
По сообщениям российского посольства, по меньшей мере один россиянин погиб в Израиле, четыре человека числятся пропавшими без вести.
С субботы в Израиле погибли более 900 человек. Число подтвержденных смертей постоянно растет. Десятки людей были похищены. В результате ответных атак Израиля погибли по меньшей мере 687 палестинцев, около 3,7 тыс. человек пострадали, следует из заявления палестинского министерства здравоохранения.
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