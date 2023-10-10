Не менее 260 тел обнаружены на территории музыкального фестиваля в Израиле. Что рассказывают выжившие

Двухдневный музыкальный фестиваль Supernova проходил в пустыне на юге Израиля 6-7 октября сразу после религиозного еврейского праздника Суккот.

Утром в субботу боевики ХАМАС ворвались туда и открыли стрельбу по людям. Теперь в социальных сетях люди ищут пропавших родственников и друзей.

По данным спасательной организации Zaka, на территории фестиваля обнаружено более 260 погибших, пропавшие без вести пока точно не подсчитаны. Всего на мероприятии присутствовало около трех тысяч человек.

Фестиваль с тремя сценами и площадкой для кемпинга располагался недалеко от кибуца Реим в пустыне Негев. Сектор Газа, из которого перед рассветом появились боевики ХАМАСа — в трех километрах.

Что рассказывают очевидцы нападения

Посетительница фестиваля Ортель в разговоре с 12-м израильским каналом вспомнила, что на рассвете прозвучала сирена, предупреждающая о ракетах. Вскоре последовали выстрелы.

„Они отключили электричество и внезапно из ниоткуда вошли и начали стрелять во все стороны“, — рассказала девушка.

По ее словам, люди пытались спастись и бросились через дюны к своим машинам. Но на парковке их ждали джипы с людьми, которые вели по машинам огонь.

Адам Барель, посетитель фестиваля, рассказал газете Haaretz, что все присутствовавшие на рейве знали о постоянных рисках ракетных обстрелов, но такое нападение стало для всех шоком. Барель, как и многие другие, пытался скрыться на своей машине, но боевики начали стрелять, поэтому выскочил и побежал.

Эстер Борохова рассказала агентству Reuters, что ее машину протаранили, когда она пыталась выехать с парковки. Водитель одной из соседних машин жестом предложил ей перебраться к нему в салон. Она это сделала, но через некоторое время мужчину застрелили в голову. Эстер утверждала, что притворялась мертвой, пока не пришли израильские солдаты.

Многие посетители фестиваля рассказывают, что часами прятались в окружающих кустарниках и фруктовых садах в надежде, что появятся военные и спасут их.