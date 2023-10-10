Нарва вновь меняет членов совета музея. По плану депутаты Орлов и Мяги заменят Жаворонкова и Абрамсона(2)
Городская управа Нарвы приняла решение, по которому с 11 октября из совета Нарвского музея будут отозваны Владимир Жаворонков и Рене Абрамсон, а с 12 октября членами совета станут депутаты фракции "Нарва" Вадим Орлов и Алексей Мяги. Вадим Орлов сказал, что это только план, а окончательно решение будет принято в среду, 11 октября, при этом директор музея уже получила письмо, уведомляющее о замене членов совета. Документ подписан Еленой Голубевой, исполнявшей обязанности мэра до выборов Тоотса.
Владимир Жаворонков по этому поводу поделился мнением с RusDelfi и сказал, что, "очевидно, и тот и другой идут в совет с желанием не только попытаться поменять общую проэстонскую направленность совета, но и банально рассчитаться".
"Один - по высказываниям работников музея (в частности, Владимир Жаворонков имеет ввиду "острую" фейсбук-переписку в комментариях депутата и сотрудницы музея - ред.), - уточнил Жаворонков. - Второй - по скандальному договору макета Нарвы, с которым нарвский музей с таким трудом расквитался (Алексей Мяги уже состоял в совете музея, а в последний год он активно отправлял запросы в музей по многим его решениям и действиям, помимо прочего, Мяги был не согласен с тем, как музей поступил с макетом Федора Шанцова - ред.). Лично я предвижу серьезные трения и проблемы в будущем от этого нового сочетания".
Работникам музея экс-член совета пожелал сил и терпения и поблагодарил за сотрудничество. По мнению оппозиционного депутата, годами не менявшаяся поддержка музея со стороны города теперь скорее всего будет пересмотрена в сторону уменьшения. "В зависимости от “понятливости“ и мировоззрения руководства музея, конечно же", - заметил Жаворонков.
"Сложно сказать, к чему приведет такая замена членов совета, - сказал Рене Абрамсон. - Если дать волю воображению, то может привести и к конфликтам в совете, и к огласкам этих конфликтов в политических целях новых членов совета".
Абрамсон пожелал новому составу совета успешной, продуктивной и слаженной работы.
Вадим Орлов на запрос репортера ответил, что прокомментирует вопрос о новом составе совета музея и поделится своим видением работы в совете в среду после официального решения городской управы.
Мария Сморжевских-Смирнова заметила, что за время ее работы в Нарвском музее на посту руководителя, а это 2 года и 8 месяцев, состав членов совета со стороны города меняется уже четвертый раз.
"Каждый состав совета, с которым мне довелось поработать, всегда стоял на защите интересов музея, что очень важно, и это заслуживает признания, - сказала Сморжевских-Смирнова. - Особенно, если учесть, что на совете музея лежит большая ответственность, причем не только по финансовому контролю за деятельностью организации, но и за исполнением совершенно определенных ожиданий своих учредителей: города и государства".
Она добавила, что от слаженной и конструктивной работы совета зависит очень многое, особенно сегодня во время тотального кризиса. "Не преодолев последствий, вызванных пандемией COVID, мы оказались лицом к лицу с новыми, более сложными вызовами, которые необходимо преодолевать, - прокомментировала руководитель музея. - Выражаю искреннюю благодарность предыдущему составу совета и надеюсь на то, что обновленный состав, в который вошли лишь политики, оставит за рамками политические амбиции и будет исходить в принятии решений исключительно из интересов вверенной им организации".
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