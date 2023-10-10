Нарва вновь меняет членов совета музея. По плану депутаты Орлов и Мяги заменят Жаворонкова и Абрамсона

Владимир Жаворонков по этому поводу поделился мнением с RusDelfi и сказал, что, "очевидно, и тот и другой идут в совет с желанием не только попытаться поменять общую проэстонскую направленность совета, но и банально рассчитаться".

"Один - по высказываниям работников музея (в частности, Владимир Жаворонков имеет ввиду "острую" фейсбук-переписку в комментариях депутата и сотрудницы музея - ред.), - уточнил Жаворонков. - Второй - по скандальному договору макета Нарвы, с которым нарвский музей с таким трудом расквитался (Алексей Мяги уже состоял в совете музея, а в последний год он активно отправлял запросы в музей по многим его решениям и действиям, помимо прочего, Мяги был не согласен с тем, как музей поступил с макетом Федора Шанцова - ред.). Лично я предвижу серьезные трения и проблемы в будущем от этого нового сочетания".

Работникам музея экс-член совета пожелал сил и терпения и поблагодарил за сотрудничество. По мнению оппозиционного депутата, годами не менявшаяся поддержка музея со стороны города теперь скорее всего будет пересмотрена в сторону уменьшения. "В зависимости от “понятливости“ и мировоззрения руководства музея, конечно же", - заметил Жаворонков.

"Сложно сказать, к чему приведет такая замена членов совета, - сказал Рене Абрамсон. - Если дать волю воображению, то может привести и к конфликтам в совете, и к огласкам этих конфликтов в политических целях новых членов совета".

Абрамсон пожелал новому составу совета успешной, продуктивной и слаженной работы.

Вадим Орлов на запрос репортера ответил, что прокомментирует вопрос о новом составе совета музея и поделится своим видением работы в совете в среду после официального решения городской управы.

Мария Сморжевских-Смирнова заметила, что за время ее работы в Нарвском музее на посту руководителя, а это 2 года и 8 месяцев, состав членов совета со стороны города меняется уже четвертый раз.