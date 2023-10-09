ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (593-й день) | Зеленский: Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Владимир Зеленский считает, что Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке
Президент Украины в своем вечернем обращении рассказал, что провел совещание с разведкой, а также дипломатами по ситуации на Ближнем Востоке.
„По имеющейся информации — очень четкой — Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил раскола и противоречий, и этим помог России уничтожать свободу в Европе“, — утверждает Владимир Зеленский.
Он отметил, что российские пропагандисты «злорадствуют“, а «иранские друзья Москвы совершенно открыто подставляют плечо напавшим на Израиль“.
„И все это гораздо большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно по локальным агрессиям. И мы знаем, как этой угрозе противодействовать. И готовим ответные шаги. А главное, защищаем необходимость максимального единства мира“, — говорится в посте Зеленского.
ЮНИСЕФ передал Государственной службе Украины по чрезвычайными ситуациям и Нацполиции 15 мобильных классов безопасности для повышения осведомленности населения о минных угрозах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
„Это специально оснащенные транспортные средства, в которых будут информировать и обучать людей, в том числе детей. <…> Инициатива мобильных классов безопасности призвана уберечь людей от этой угрозы и других вызовов военного времени. Такие классы отправятся в 10 регионов Украины“, — написал Шмыгаль.
По оценке украинских властей, в Украине 174 тысячи квадратных километров территории могут быть заминированы. В результате подрыва на взрывоопасных предметах почти 250 человек погибли, еще около 500 получили ранения.
Никополь попал под обстрел
Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак рассказал, что российские войска обстреляли город Никополь из тяжелой артиллерии. Повреждены шесть частных домов, отель, газопровод и линия электропередач, уничтожены две хозяйственных постройки.
Из «Градов“ также была обстрелена Марганецкая община. Пострадали жилые дома и хозяйственные постройки.
Три женщины ранены в результате обстрела Херсона
Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что российские войска обстреливают Херсон. На данный момент известно о трех раненых женщинах. Других подробностей Прокудин не привел.
Volvo отключила российских дилеров и автовладельцев от программного обеспечения
Volvo вслед за другими ушедшими из России автопроизводителями отключила российских дилеров и автовладельцев от программного обеспечения. «Из-за санкций Volvo On Call сейчас не работает, с 25 сентября отключили нас“, — рассказали Business FM в дилерском центре Volvo. Там также посоветовали не терять ключи от автомобилей, поскольку заново запрограммировать их в России не смогут.
По словам одного из владельцев автомобиля Volvo, в его приложении часть функций продолжает работать. Например, все еще можно открыть и закрыть двери машины. До этого в августе большая немецкая тройка — Mercedes, BMW и Audi — отключили российских дилеров от ПО. При этом альтернативного программного обеспечения пока нет. Так, например, о трудностях с проведением диагностики автомобилей без оригинального ПО сообщали в крупнейшем российском дилерском центре BMW «БорисХоф“.
Современные машины "напичканы“ онлайн-системами, и каждая привязана к конкретному автомобилю, поэтому перепрограммировать его невозможно, говорит сервисный консультант Николай Янковский. По его словам, при потере ключа машину придется везти на эвакуаторе в одну из «дружественных“ стран, чтобы там запрограммировать новый.
В Украину с захваченных РФ территорий вернули девять детей в возрасте от 5 до 14 лет, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.
Всего, по его словам, с начала 2023 года властям Украины удалось вернуть на подконтрольную территорию 121 ребенка из Херсонской области.
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, позволяющий в судебном порядке ликвидировать религиозные организации, представители которых совершали преступления против основ национальной безопасности Украины.
Как отмечает издание «Страна“, речь идет об уголовных статьях о пропаганде войны, разжигании межрелигиозной розни, терроризме, подготовке агрессивной войны, нарушении законов и обычаев войны, геноциде и наемничестве
Журналисты считают, что документ направлен на запрет Украинской православной церкви, против священников которой СБУ регулярно возбуждает уголовные дела по упомянутым статьям.
Политолог Кирилл Рогов спрогнозировал окончание войны в Украине при падении доходов России от экспорта до $350 млрд
Если доходы России от экспорта упадут до 350 млрд долларов, Владимир Путин вряд ли продолжит войну в Украине, пишет российский политолог Кирилл Рогов в колонке для Financial Times.
Детали. Примерно такие доходы от экспорта у России были в 2015 и 2020 годах. При средней годовой цене марки Brent в 47 долларов за баррель страна получала доход от внешней торговли в 330–340 млрд долларов.
▪️В последнее десятилетие среднегодовой доход России от экспорта составлял около 430 млрд долларов при средней цене на нефть в 67 долларов за баррель. В 2022 году поступления выросли до 590 млрд долларов. В этом году эта цифра ожидается на уровне примерно 460 млрд долларов.
▪️Дополнительный доход в размере до 200 млрд долларов сейчас покрывает расходы на войну. Если он исчезнет, то России станет сложно финансировать войну, полагает эксперт. В отличие от довоенных лет сейчас на российском бюджете лежит еще бремя высоких социальных расходов, напоминает он.
▪️Версию о том, что Путин не может остановить эту войну, не потеряв лица, Рогов называет неверной. Эксперт полагает, что президент России прекратит боевые действия, если почувствует, что теряет легитимность. Даже если речь пойдет о добровольном выводе войск с территорий, оккупированных Москвой с февраля прошлого года, большинство россиян почувствуют огромное облегчение, а фракцию фанатиков войны можно будет легко подавить, резюмирует Рогов.
Контекст. В новом бюджете заложены на следующий год расходы на оборону в размере 10,8 трлн рублей (108 млрд долларов). Фактическая сумма будет выше - 126 млрд долларов (7% от ВВП).
Еврокомиссия: нападение на Израиль не повлияет на помощь Украине
„В этом не может быть ни малейших сомнений“, — заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на вопрос журналистки Deutsche Welle о том, есть ли основания полагать, что обострение конфликта на Ближнем Востоке повлияет на помощь Украине.
В ходе вторжения в Украину Россия пытается извлечь выгоду из любых международных событий, но ничто и никоим образом не повлияет на поддержку Украины со стороны ЕС, заявили в Европейской комиссии.
Российские хакеры атаковали сайт правительства Израиля из-за поддержки Украины
Российская хакерская группировка Killnet атаковала правительственные системы Израиля после нападения на страну боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС. Представили группировки заявили, что ее действия стали ответом на поддержку Украины в войне с Россией и эскалацию на Ближнем Востоке.
Хакеры заявили об «убийстве главного государственного сайта“ Израиля и приложили скриншот страницы gov.il. Портал действительно был недоступен вечером 8 октября. Однако это продолжалось менее часа. Независимых подтверждений того, что сайт подвисал именно из-за хакерской атаки, нет. Впоследствии в Killnet заявили, что их действия направлены исключительно против израильского правительства и они не намерены вредить обычным людям. При этом gov.il является аналогом российских «Госуслуг“ и используется именно рядовыми гражданами.
Хакеры Killnet, предположительно, базирующиеся в России, регулярно сообщают об атаках на правительственные и другие сайты Украины и ее союзников, выступая в поддержку Кремля в киберпространстве. В феврале группировка взяла на себя ответственность за сбой в работе авиакомпании Lufthansa, а в апреле заявила о получении доступа к секретным данным НАТО, которые «представляют интерес для России“. Недавно хакеры из Killnet обрушили сайт британской королевской семьи.
Военная разведка Украины утверждает, что Россия собирается использовать нападение ХАМАС на Израиль для "масштабной провокации против Украины"
Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что российское ГРУ передало террористам ХАМАС оружие, которое было передано Украине властями США и стран ЕС, а затем захвачено военными РФ на поле боя.
„Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе. В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда „разоблачительных публикаций“ и „расследований“ в западных СМИ“, — утверждает украинская разведка.
В ГУР заявили, что российские спецслужбы собираются привлечь к «провокации“ бывшего сотрудника украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, сбежавшего в Москву.
В украинской разведке считают, что цель возможной провокации — дискредитация ВСУ и «полное прекращение военной помощи со стороны западных партнеров“.
Издание «Настоящее время“ обратило внимание, что прокремлевский телеграм-канал Mash уже распространяет информацию об украинском и западном оружии у боевиков ХАМАС.
Минобороны Великобритании в свежей сводке о ситуации в Украине анализирует партнерство России и Ирана. Ведомство отмечает, что в последние годы отношения между странами укрепились, чему наверняка способствовало полномасштабное российское вторжение в Украину.
Международная изоляция вынудила Россию переориентировать свои внешнеполитические усилия на ранее менее желательных партнеров, в том числе на Иран, для получения дипломатической, экономической и военной поддержки, отмечают авторы сводки.
В свою очередь Тегеран предоставил Москве в качестве военной помощи артиллерийские боеприпасы, а также боевые беспилотники, которые стали ключевым элементом российской кампании по нанесению ударов по Украине. Сейчас соглашение Ирана и России по беспилотникам включает также сборку и лицензию на производство дронов в РФ.
Российско-иранские дипломатические и экономические связи также активно развивались. Так, недавно Тегеран заявил, что Россия инвестирует 2,76 миллиарда долларов в Иран в 2022-2023 годах. Как предполагают авторы обзора, экономические связи Москвы и Тегерана, вероятно, будут и дальше развиваться, поскольку Россия стремится ослабить санкции.
В НАТО анонсировали скорую поставку F-16 Украине
Несколько стран НАТО скоро поставят Украине истребители F-16, следует из заявления заместителя генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ, который выступал на сессии парламентской ассамблеи НАТО в понедельник.
💬«Страны НАТО поставили Украине оружие на десятки миллиардов долларов — и скоро последуют истребители F-16“, — заявил Джоанэ.
О работе над расширением коалиции стран, готовых поставлять Украине истребители F-16, рассказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. «Вместе с партнерами мы работаем над расширением и углублением коалиции, чтобы Украина могла получить больше F-16 и чтобы мы могли подготовить больше пилотов, — сказала она. — Пока украинцы готовы вести эту войну за нашу свободу, давайте решим, что усталость от войны не будет иметь места в нашем трансатлантическом сообществе“.
В ходе ежедневного брифинга журналисты спросили представителя Кремля Дмитрия Пескова, влияет ли нападение ХАМАС на Израиль на российское вторжение в Украину. В ответ пресс-секретарь президента РФ заявил, что «СВО — самостоятельный процесс“ и «все идет по плану“.
Ситуация в Израиле — это совсем другие события. Что касается ревнивых заявлений, который начались из Киева, то мы неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима вооружениями из фактологической, эмоциональной, финансовой, технологической точек зрения войдет в тенденцию снижения.
Встреча по Украине в Турции пройдет, предварительно, в конце октября
Об этом сообщил дипломатический источник РИА Новости в Анкаре.
„Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября“, — заявил собеседник агентства.
О том, что Турция намерена провести в октябре новую международную встречу союзников по Украине, ранее сообщал Bloomberg. По его данным, участники переговоров обсудят «пути достижения долгосрочного мира в Украине“ в Стамбуле.
Агентство отмечало, что встреча в Турции пройдет в том же формате, что переговоры в Копенгагене и Джидде в июне и августе. Россию на эти встречи не приглашали.
Россияне повторно минируют участки на запорожском фронте, которые ранее разминировали украинцы, сообщает Институт изучения войны со ссылкой на российских военкоров.
Минные работы активизировались в районе Работино-Вербовое, где наступают ВСУ.
По оценке ISW, таким образом россияне стремятся сковать украинские силы на участках фронта вдали от западной части Запорожской области, а также достичь “тактической внезапности“.
Сообщается, что такие усилия в последние дни нарушили украинскую логистику и движение техники.
Также кремлевские военкоры утверждают, что российские войска активизировали тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть оборону Украины.
Командование запорожского фронта сообщает, что речь идет об авдеевском и марьинском направлениях.
Генштаб в утренней сводке также сообщал, что РФ атакует в сторону Работино.
Эксперты идентифицировали 49 человек, погибших при ракетном ударе по селу Гроза в Харьковской области, рассказал руководитель полиции региона Владимир Тимошко.
Пропавшими без вести числятся пять человек.
Всего в результате обстрела магазина и кафе в селе Гроза погибли 52 человека. Власти Украины возложили ответственность за удар на российских военных.
Буданов рассказал, что спецназ украинской военной разведки трижды высаживался возле Энергодара
В первый раз спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины пересек Каховское водохранилище и высадился в Энергодаре в августе 2022 года, сообщил глава ведомства Кирилл Буданов в интервью NV.
Бойцы ГУР должны были создать на левом берегу Днепра плацдарм для дальнейшего освобождения города. В первый раз им не удалось закрепиться из-за нехватки поддержки артиллерии. Под давлением российских войск они отступили.
После этого ГУР предприняло еще две попытки высадиться на левом берегу Днепра. В последней принимали участие несколько сотен военных. Тогда российские военные подвели к берегу тяжелую технику, в том числе танки, поэтому украинский спецназ отступил.
Минобороны РФ и власти аннексированной Запорожской области несколько раз сообщали о попытках украинских военных захватить Запорожскую АЭС в Энергодаре. Так, 1 сентября 2022 года российское военное ведомство заявило, что рядом с АЭС высадились «две диверсионные группы“, всего около 60 человек, которые приплыли на семи моторных лодках. В бою, как утверждалось, погибли около 40 украинских военных.