ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (593-й день) | Зеленский: Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке

Политолог Кирилл Рогов спрогнозировал окончание войны в Украине при падении доходов России от экспорта до $350 млрд



Если доходы России от экспорта упадут до 350 млрд долларов, Владимир Путин вряд ли продолжит войну в Украине, пишет российский политолог Кирилл Рогов в колонке для Financial Times.



Детали. Примерно такие доходы от экспорта у России были в 2015 и 2020 годах. При средней годовой цене марки Brent в 47 долларов за баррель страна получала доход от внешней торговли в 330–340 млрд долларов.



▪️В последнее десятилетие среднегодовой доход России от экспорта составлял около 430 млрд долларов при средней цене на нефть в 67 долларов за баррель. В 2022 году поступления выросли до 590 млрд долларов. В этом году эта цифра ожидается на уровне примерно 460 млрд долларов.



▪️Дополнительный доход в размере до 200 млрд долларов сейчас покрывает расходы на войну. Если он исчезнет, то России станет сложно финансировать войну, полагает эксперт. В отличие от довоенных лет сейчас на российском бюджете лежит еще бремя высоких социальных расходов, напоминает он.



▪️Версию о том, что Путин не может остановить эту войну, не потеряв лица, Рогов называет неверной. Эксперт полагает, что президент России прекратит боевые действия, если почувствует, что теряет легитимность. Даже если речь пойдет о добровольном выводе войск с территорий, оккупированных Москвой с февраля прошлого года, большинство россиян почувствуют огромное облегчение, а фракцию фанатиков войны можно будет легко подавить, резюмирует Рогов.



Контекст. В новом бюджете заложены на следующий год расходы на оборону в размере 10,8 трлн рублей (108 млрд долларов). Фактическая сумма будет выше - 126 млрд долларов (7% от ВВП).