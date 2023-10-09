Совбез ООН не смог единогласно осудить агрессию “Хамас“(4)
Совет Безопасности ООН на внеочередном заседании не смог единогласно осудить исламское радикальное движение “Хамас“, пишет RusDelfi.lt. На заседании за закрытыми дверьми в воскресенье, членам Совбеза не удалось согласовать единое решение, сообщила 9 октября американская телекомпания CNN со ссылкой на дипломатов.
„Я не хочу вдаваться в подробности по поводу того, что на самом деле обсуждалось на брифинге, но есть целый ряд стран, которые осудили нападения боевиков “Хамас“, - цитирует CNN слова заместителя постоянного представителя США в ООН Роберта Вуда. При этом Вуд добавил, что, очевидно, не все государства были готовы осудить агрессию со стороны “Хамас“.
По словам американского дипломата, США еще до начала заседания высшего органа ООН дали ясно понять, что они ожидают единогласного осуждения “Хамас“. “Важно, чтобы мировое сообщество самым решительным образом осудило это неспровоцированное вторжение и террористические нападения и действия, которые произошли и продолжают происходить“, - подчеркнул Роберт Вуд.