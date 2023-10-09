Совбез ООН не смог единогласно осудить агрессию “Хамас“

Израильский артиллерист проверяет снаряды на участке на границе с сектором Газа, юг Израиля, 09 октября 2023 г. Главный военный пресс-секретарь Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил 09 октября, что страна призвала рекордное количество резервистов - 300 тыс. человек. Более 700 израильтян погибли и более 2 тыс. получили ранения после того, как 07 октября исламистское движение ХАМАС совершило беспрецедентное нападение на юг Израиля, сообщила израильская армия. По данным палестинских властей, более 500 человек погибли и около 3 тыс. получили ранения в результате ответных рейдов и авиаударов Израиля по палестинскому анклаву.

ФОТО: ATEF SAFADI | EPA