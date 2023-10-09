За рубежом
09.10.2023, 19:53

Совбез ООН не смог единогласно осудить агрессию “Хамас“

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Израильский артиллерист проверяет снаряды на участке на границе с сектором Газа, юг Израиля, 09 октября 2023 г. Главный военный пресс-секретарь Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил 09 октября, что страна призвала рекордное количество резервистов - 300 тыс. человек. Более 700 израильтян погибли и более 2 тыс. получили ранения после того, как 07 октября исламистское движение ХАМАС совершило беспрецедентное нападение на юг Израиля, сообщила израильская армия. По данным палестинских властей, более 500 человек погибли и около 3 тыс. получили ранения в результате ответных рейдов и авиаударов Израиля по палестинскому анклаву.
Израильский артиллерист проверяет снаряды на участке на границе с сектором Газа, юг Израиля, 09 октября 2023 г. Главный военный пресс-секретарь Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил 09 октября, что страна призвала рекордное количество резервистов - 300 тыс. человек. Более 700 израильтян погибли и более 2 тыс. получили ранения после того, как 07 октября исламистское движение ХАМАС совершило беспрецедентное нападение на юг Израиля, сообщила израильская армия. По данным палестинских властей, более 500 человек погибли и около 3 тыс. получили ранения в результате ответных рейдов и авиаударов Израиля по палестинскому анклаву.
ФОТО: ATEF SAFADI | EPA

Совет Безопасности ООН на внеочередном заседании не смог единогласно осудить исламское радикальное движение “Хамас“, пишет RusDelfi.lt. На заседании за закрытыми дверьми в воскресенье, членам Совбеза не удалось согласовать единое решение, сообщила 9 октября американская телекомпания CNN со ссылкой на дипломатов.

„Я не хочу вдаваться в подробности по поводу того, что на самом деле обсуждалось на брифинге, но есть целый ряд стран, которые осудили нападения боевиков “Хамас“, - цитирует CNN слова заместителя постоянного представителя США в ООН Роберта Вуда. При этом Вуд добавил, что, очевидно, не все государства были готовы осудить агрессию со стороны “Хамас“.

По словам американского дипломата, США еще до начала заседания высшего органа ООН дали ясно понять, что они ожидают единогласного осуждения “Хамас“. “Важно, чтобы мировое сообщество самым решительным образом осудило это неспровоцированное вторжение и террористические нападения и действия, которые произошли и продолжают происходить“, - подчеркнул Роберт Вуд.

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