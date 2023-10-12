Будущее автомобилей: из чего и как главные мировые бренды производят электрокары

Сейчас мы находимся в ситуации, когда, с одной стороны введены жесткие ограничения на выбросы вредных веществ, а с другой — растет спрос на экологичные автомобили. Такое сильное двойное давление заставляет производителей автомобилей пересматривать все — дизайн, конструкцию, материалы, процессы производства и управления. И хотя некоторые компании идут по схожему пути, есть производители, которые отдельно согласовывают свое стратегическое направление с тенденциями будущего спроса, пишет Delfi Life.