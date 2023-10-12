Авто
12.10.2023, 22:00

Будущее автомобилей: из чего и как главные мировые бренды производят электрокары

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ФОТО: Jenson | Shutterstock

Сейчас мы находимся в ситуации, когда, с одной стороны введены жесткие ограничения на выбросы вредных веществ, а с другой — растет спрос на экологичные автомобили. Такое сильное двойное давление заставляет производителей автомобилей пересматривать все — дизайн, конструкцию, материалы, процессы производства и управления. И хотя некоторые компании идут по схожему пути, есть производители, которые отдельно согласовывают свое стратегическое направление с тенденциями будущего спроса, пишет Delfi Life.

Комплексный переход на электропривод

Почти все производители сходятся в одном: электрификация транспорта — это самый прямой путь к сокращению выбросов парниковых газов. Выбор в пользу электропривода особенно актуален для европейских производителей, которым грозят серьезные штрафы за несоблюдение требований. Средние показатели выбросов CO2 у новых моделей должны составлять не более 95 грамм на километр — в случае несоответствия им грозит крупный штраф. В последние годы это привело к серьезным изменениям в линейке двигателей и ускорило их электрификацию.

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