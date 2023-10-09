Эстонская компания Enefit Green подозревает, что при планировании ветропарка в Литве была предложения взятка
Отдел внутреннего аудита компании Enefit Green AS подозревает, что польская строительная компания предлагала взятки в процессе планирования строительства ветряных парков в Литве, сообщила Enefit Green на фондовой бирже.
Проступок подозреваются в проведении тендера на строительство ветроэлектростанций Kelme 2 ja Kelme 3 в Литве. После заявления отдела внутреннего аудита компании Enefit Green Служба специальных расследований Литвы (STT), центральный следственный департамент Службы специальных расследований Литвы, начала досудебное расследование на основании предложения взятки.
5 октября STT проинформировал Enefit Green о том, что задержал сотрудников одной из упомянутых польских строительных компаний.
В компании Enefit Green мы не приемлем неэтичного и мошеннического поведения как со стороны сотрудников, так и со стороны партнерских организаций. Все наши партнеры обязаны придерживаться высоких этических стандартов и соблюдать Кодекс этики для деловых партнеров Еnefit Green. Все без исключения заявления о предполагаемом коррупционном поведении оцениваются и расследуются, а в случае подозрений или обнаружения предполагаемых правонарушений или неэтичного поведения, об этом сообщается в соответствующие органы“, - заявил менеджер по развитию компании Андрес Маасинг.
В настоящее время Enefit Green не может раскрыть более подробную информацию в связи с проведением досудебного расследования, говорится в сообщении компании.