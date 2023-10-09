Эстонская компания Enefit Green подозревает, что при планировании ветропарка в Литве была предложения взятка

В компании Enefit Green мы не приемлем неэтичного и мошеннического поведения как со стороны сотрудников, так и со стороны партнерских организаций. Все наши партнеры обязаны придерживаться высоких этических стандартов и соблюдать Кодекс этики для деловых партнеров Еnefit Green. Все без исключения заявления о предполагаемом коррупционном поведении оцениваются и расследуются, а в случае подозрений или обнаружения предполагаемых правонарушений или неэтичного поведения, об этом сообщается в соответствующие органы“, - заявил менеджер по развитию компании Андрес Маасинг.