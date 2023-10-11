ФОТО | Дыры в заборе и машины с нелегальными мигрантами: что происходит на латвийско-белорусской границе

Во вторник утром начальник службы пограничного и иммиграционного контроля Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны (ГПО) майор Вадим Грицков достает из принтера страницу с последней статистикой инцидентов на латвийско-белорусской границе. Ничего обнадеживающего там нет. “Ситуация с нелегальными иммигрантами в последние два года была волнообразной. В какой-то момент мы надеялись, что все закончилось, а в июле этого года все началось с новой силой. В этом году только за сентябрь было задержано почти 2500 нелегальных мигрантов, пересекающих границу. Таким образом, в среднем 100 мигрантов в день пытаются нелегально пересечь латвийскую границу со стороны Беларуси. Для сравнения: в прошлом году таких мигрантов за год было чуть более пяти тысяч“, — сказал Грицков.