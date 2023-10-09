ФОТО | Утонул катер, снесло скамейки, повреждена детская площадка – это еще не все последствия шторма в Нарва-Йыэсуу

В порту курортного города, недалеко от устья реки Нарва, из-за шторма ушел под воду частный катер. Людей на нем не было. Еще несколько яхт, находящихся на берегу, пострадали из-за шквального ветра. Из-за него также снесло с мест некоторые пляжные скамейки. В Нарва-Йыэсуу вечером в субботу порывы ветра у побережья достигали 30 метров в секунду.

В самом городе на детскую площадку упало дерево, которое повредило несколько сооружений на ней. Чудом осталась без поломок отреставрированная в этом году беседка, которую называют беседкой Мамина-Сибиряка. Дерево, которое рухнуло на эту беседку, имело два ствола. По счастливому стечению обстоятельств они упали по краям беседки, не повредив ее.

Местные жители также выкладывали вчера и сегодня утром в фейсбук фото упавших в их дворах деревьев, а сотрудники порта – фото поврежденных яхт.

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