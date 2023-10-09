Пограничники в Нарве не впустили в Эстонию 71 иностранца в эти выходные. В основном развернули молдаван

Наиболее частыми причинами задержания, как сообщает пресс-служба PPA, были отсутствие документов, необходимых для въезда, неясные показания о цели поездки или пограничники в ходе беседы выясняли, что иностранец может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Этим людям был запрещен въезд в Эстонию, и они были возвращены в Россию.

Также в выходные дни на пограничном пункте “Нарва-1“ один гражданин России был уличен в нарушении визовых правил. Его оштрафовали и запретили ему въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.

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