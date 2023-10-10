Сходил к морю, в порт, залез на колокольню: что делал Арестович в Таллинне?

По словам Арестовича, Эстонию как таковую он не видел, так как приехал целенаправленно на съезд российской оппозиции. "Саму Эстонию я видел из окна своего автомобиля, - говорит он. - У меня было 2 часа прогуляться. Я сходил к морю, в порт, залез на колокольню и по Старому городу прошелся немного, вот и все. Мне очень понравилось. У стран Балтии есть свое неизъяснимое очарование. Сосны, щемящая грустинка - на Англию похоже. Мне все это очень нравится. Я - человек “осени“, очень люблю этот, что называется, вайб: дома, старые улочки, которые светятся, уютные ресторанчики. Не скажу, что я хотел бы там жить, но я люблю в такое приезжать. Я все-таки люблю, где тепло, солнечно, много света и моря. Но иногда приехать, взгрустнуть - тоже нравится".