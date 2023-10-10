Сходил к морю, в порт, залез на колокольню: что делал Арестович в Таллинне?
На недавно прошедшей в Таллинне 5-й Антивоенной конференции Форума свободной России побывал и бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. В своем интервью журналисту Василию Голованову Арестович поделился впечатлениями о городе.
По словам Арестовича, Эстонию как таковую он не видел, так как приехал целенаправленно на съезд российской оппозиции. "Саму Эстонию я видел из окна своего автомобиля, - говорит он. - У меня было 2 часа прогуляться. Я сходил к морю, в порт, залез на колокольню и по Старому городу прошелся немного, вот и все. Мне очень понравилось. У стран Балтии есть свое неизъяснимое очарование. Сосны, щемящая грустинка - на Англию похоже. Мне все это очень нравится. Я - человек “осени“, очень люблю этот, что называется, вайб: дома, старые улочки, которые светятся, уютные ресторанчики. Не скажу, что я хотел бы там жить, но я люблю в такое приезжать. Я все-таки люблю, где тепло, солнечно, много света и моря. Но иногда приехать, взгрустнуть - тоже нравится".
Также Арестович хорошо отозвался и о самих эстонцах:
"Ну, и народ мне понравился. Эстонцы - люди, четко держащие свои личные границы и уважающие твои. Они охотно при этом общаются, я таких людей очень люблю".
Посмотреть интервью полностью можно ниже.
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