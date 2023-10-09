Почему ХАМАС смог нанести такой сильный удар? И как теперь поступит Израиль?

Поэтому один из главных вопросов, которые сейчас звучат, такой: чей это был провал, разведки или политического руководства? Знали ли спецслужбы о нападении, предупреждали ли они власти страны или нет? Возможно ли, что неготовность армии к атаке была ошибкой тех, кто не стал принимать решение о повышении боеготовности - например, не восприняв всерьез предупреждения разведчиков?

Отдельно обсуждается роль политического руководства страны, поскольку оно отвечает за принятие решений, в том числе и за организацию обороны страны.

Обстоятельства вторжения, то, почему оно оказалось столь внезапным, почему к нему явно не были готовы армия и спецслужбы Израиля, как получилось, что не только мирное население оказалось беззащитным, но и военные на базах были застигнуты врасплох, почему палестинцы смогли захватить много единиц бронетехники вплоть до танков - все эти вопросы сейчас обсуждаются в прессе и социальных сетях.

Эти цифры также, скорее всего, очень приблизительные. Во-первых, в Газе местные жители перемещаются, стараясь спастись от ударов авиации, и в этом хаосе, вероятно, подсчитать погибших очень трудно. Во-вторых, интенсивность авиационных ударов не снижается.

По данным палестинских властей, в секторе Газа в результате ответных израильских авиаударов погибли более 500 человек (данные на утро понедельника), почти 3 тысячи человек получили ранения.

Кроме того, более 100 человек похищены и более 2 тысяч ранены. Эти цифры также могут быть не окончательными, поскольку информация о пропавших людях уточняется, а боевые действия на территории Израиля продолжались и утром в понедельник.

„Многие из них - солдаты. Террористы проникли на три базы ЦАХАЛа в секторе Газа: Эрез, Реим и Керем-Шалом. Там были ужасные сцены. По самым осторожным оценкам, в операции ХАМАС участвовали многие сотни террористов, а не так, как первоначально предполагалось“, - говорится в его сообщении.

В воскресенье днем израильское правительство сообщило, что с утра субботы было убито более 700 израильтян. А израильский военный эксперт Йосси Мелман писал в X (твиттере) со ссылкой на осведомленные источники, что жертв ХАМАС может быть больше 800.

Но, как бы то ни было, задача таких средств - предупредить о нападении. Однако, судя по последующим событиям, такое предупреждение если и поступило в соответствующие центры, сделать что-либо уже не удалось.

Каким образом палестинцам удалось так быстро прорваться через разделительный барьер, оснащенный датчиками слежения, камерами, который патрулируется и защищается стационарными постами? По некоторым данным, средства наблюдения подверглись обстрелу и ударам дронов.

Во время нападения, судя по видеозаписям, которые попали в соцсети, палестинцам удалось довольно легко преодолеть защитную стену на границе: палестинцы пробивали ее в многих местах взрывами, преодолевали на дельтапланах, прорывались через КПП.

В самом начале Израиль подвергся массированному ракетному удару. Точное количество ракетных пусков неизвестно, но их счет идет на тысячи. Противоракетная система «Железный купол“ сбила многие из ракет, но ХАМАС удалось «перегрузить“ ПРО количеством - это была своего рода DDos-атака. Поэтому значительная часть ракет долетела до израильских городов.

Само нападение было очень хорошо организовано. По мнению многих комментаторов, это может означать, что планированием занимались спецслужбы какой-либо другой страны. В комментариях чаще всего звучит слово «Иран“, хотя твердых доказательств пока никто не предъявил.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) традиционно считается одной из самых боеспособных армий в мире. Израильская спецслужба «Моссад“ и военная разведка АМАН тоже имеют высокую репутацию, и тем болезненнее для израильских властей будут расследование и выводы.

Более того, политические решения могу быть отложены - сейчас оппозиция и правящая партия «Ликуд“ готовятся сформировать правительство национального единства, которое будет действовать на время войны.

Можно предположить, что на государственном уровне уже проводится расследование, но публично эти вопросы пока не комментируются.

Такая оценка привела к тому, что войска на границе с сектором Газа не находились в состоянии повышенной боеготовности, и внезапный массированный удар и прорыв через границу привел к дезорганизации и потере управления войсками.

„Оценка израильской разведки состояла в том, что ХАМАС сейчас эскалация невыгодна, после трений в последние недели жителям Газы дали больше разрешений на работу в Израиле, в Газу зашел очередной транш катарских денег и так далее. Значит [предполагалось, что] их текущие требования удовлетворены, воевать они сейчас не будут“, - прокомментировал он.

Как сказал израильский военный эксперт Давид Гендельман в интервью Русской службе Би-би-си, вероятно, ХАМАС удалось достичь внезапности из-за того, что израильская разведка считала, что у палестинцев в настоящее время нет намерения атаковать израильтян.

Каким образом удалось это сделать, не подняв тревогу, неизвестно, это тоже считается просчетом израильской военной разведки.

И еще один вопрос: такое массированное нападение трудно скрыть на этапе развертывания. Тысячи запущенных ракет - это сотни пусковых установок. Дельтапланы, которые перелетали стену, должны откуда-то стартовать. Группы боевиков на машинах должны были в них погрузиться и выдвинуться на исходные рубежи.

На другом ролике в танк попадает противотанковая ракета (это видео было смонтировано, и в его первой части был виден выстрел из гранатомета РПГ, но был ли это один эпизод, неизвестно).

Тяжелая армейская бронетехника, судя по кадрам, снятым боевиками ХАМАС, не сильно помогла военным в первые часы: один из роликов был снят камерой дрона, который сбросил на танк кумулятивный заряд.

Судя по видеороликам, солдаты на них не были готовы к отражению атаки. Одни были убиты на территории воинских частей, другие захвачены в плен, причем на видеороликах было видно, что многие из них полуодеты - возможно, в момент нападения они спали.

Атака была столь стремительной, что, прорвавшись через защитную стену, боевики ХАМАС быстро достигли нескольких израильских военных баз.

„Проблема, как мне видится, возникает, когда кто-то пытается приписывать собственные стандарты поведения противнику, который относится к несколько иной группе населения. Это могут быть фундаменталистские религиозные движения, а у них, как ни крути, логика иная. Или она может поменяться“, - сказал он.

При этом в анализе намерений ХАМАС также были сделаны просчеты. По словам Шарпа, в армии считали, что «полностью понимают логику действий противника, как он поступит“.

„Ну а раз такой информации нет, то можно рутинно оборонять продолжительный участок границы - 64 километра - малыми силами“, - сказал эксперт.

Шарп рассказал Би-би-си, что дело не только в ошибках, которые допустила разведка, но и в отношении армии к разведывательной информации. По его словам, ЦАХАЛ традиционно полностью полагался на данные разведчиков, рассчитывая на то, что если возникнет повод для повышения боеготовности, то об этом точно будет известно благодаря разведке.

Главным в этом ударе была неожиданность и масштаб.

По мнению Гендельмана, приемы, которые использовал ХАМАС, не были какими-то необычными. Всё, включая катера, дроны, дельтапланы и джипы, палестинцы уже не раз применяли во время нападений.

Шарп отмечает, что этот удар был, в первую очередь, масштабным, и это было важным составляющим успеха нападения ХАМАС.

Другой израильский военный эксперт Давид Шарп рассказал Би-би-си, что у ЦАХАЛ просто не хватило сил на границе: «Разведка точно не доложила, а, как оказалось, малыми силами, да еще и в праздник, расслабленно, потому что все до этого успешно рутинно работало, оказалось невозможно противостоять масштабной и грамотно спланированной атаке“.

„Это все потому что не было никакой координации, каждый делал что мог на своем месте“, - считает он.

„Подбрасывание сил [к месту боевых действий было] недостаточно быстро, недостаточно скоординировано. Именно поэтому мы сейчас видим, и, видимо, скоро это будет опубликовано больше, больше погибших старших офицеров, полковников, подполковников. По-хорошему этого не должно быть. Они просто шли впереди в контратаку на конкретные звенья диверсантов“, - сказал в воскресенье Гендельман в интервью израильскому «Лучшему радио“.

„Большое число израильских жертв и вообще резкое поднятие „привычной“ планки эскалации со стороны ХАМАС требует более мощного израильского ответа и повышает вероятность проведения наземной операции, в отличие от большинства прошлых чисто „авиационных“ раундов“, - сказал Гендельман.

Однако сам факт такого масштабного нападения, большого числа погибших и захваченных может привести как раз к большой военной операции.

Самое сложное в проведении этой операции - это то, что в руках ХАМАС заложники. Официальное их количество неизвестно, однако израильское посольство в США сообщает, что захваченных израильтян - не менее 100. Представители палестинцев уже заявили, что будут стараться обменять их на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

Командование готовит план, но каким он будет, неизвестно.

При этом в ЦАХАЛ есть уже части, которые полностью готовы к ведению боевых действий, и поэтому операция может начаться уже в ближайшие дни.

Затем резервисты должны будут освоиться в своих частях, получить оружие, подготовиться к ведению боевых действий, пройти боевое слаживание.

На подготовку этой операции, скорее всего, уйдет какое-то время. Резервисты должны будут прибыть к месту службы, в том числе и из-за границы.

„Мы начали формирование наступательной операции, которая будет продолжаться беспрекословно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Мы восстановим безопасность граждан Израиля и одержим победу“, - приводит слова премьер-министра израильская газета Haaretz.

Об ошибках в оценке намерений ХАМАС сказал Би-би-си и Давид Гендельман: «Оценка намерений не должна полностью заменять оценку возможностей, и подгонка предполагаемых действий противника под концепцию, что ему, по нашему мнению, выгодно и невыгодно, приводит к катастрофическим последствиям“.

По его словам, главной целью такой операции может быть взятие Газы под полный контроль на какое-то время. Это нужно для уничтожения всей инфраструктуры ХАМАС, поскольку сделать это с воздуха невозможно.

Однако, как отмечает Шарп, о том, чтобы уничтожить Газу, не может быть и речи. Это не соответствует характеру ведения войны Израилем, который старается избегать лишних жертв, в том числе и из нежелания потерять поддержку международного сообщества.

„Все места, где базируется ХАМАС в этом городе зла, все места, где прячется ХАМАС и откуда он действует, мы превратим в руины. Я говорю жителям Газы: уезжайте оттуда прямо сейчас, потому что мы скоро начнем там везде применять силу“, - сказал Нетаньяху.

В субботу премьер Биньямин Нетаньяху пообещал, что власти страны сравняют с землей все места, где могут скрываться вооруженные сторонники группировки ХАМАС, и призвал жителей Газы покидать этот город.

Тем не менее, по словам Шарпа, скорее всего, Израиль будет учитывать фактор заложников в боевых действиях, стараясь по мере возможности сохранить их жизни.

Израиль традиционно соблюдает международные законы и правила ведения войны и даже вводит дополнительно свои - например, предупреждает палестинцев перед авиационными ударами. Но теперь такая практика была отменена. Авиация наносит удары по целям в Газе без предупреждения.

„Заложники - это очень важный фактор, и в Израиле [люди] испытывают боль и сострадание к их семьям. Семьи будут вести огромную публичную работу, стараясь надавить на правительство, чтобы их близких обменяли. Но когда идет настоящая война, заложники, как это не звучало бы прискорбно и ужасно, являются тем фактором, который мешает эффективному ведению войны“, - сказал он.

Шарп считает, что израильские власти не откажутся от наземной операции из опасения гибели заложников.

Но, по его словам, «вопрос большого числа захваченных израильтян в Газе в данном случае диалектический: с одной стороны, это тоже повышает вероятность наземной операции, но одновременно это затрудняет ее проведение, пленные могут пострадать“.

Подробности этого разговора неизвестны, но вскоре после него Раиси выступил с заявлением, в котором призвал другие мусульманские страны присоединиться к борьбе в поддержку палестинцев.

Государственное новостное агентство Ирана IRNA сообщило, что президент страны Сейид Эбрахим Раиси переговорил по телефону с лидерами ХАМАС и военнизированной группировки «Палестинский исламский джихад“.

Иран - один из главных союзников и спонсоров ХАМАС и в течение многих лет снабжает группировку оружием и деньгами.

Рассуждения о том, что готовить нападение на Израиль ХАМАС помогал Иран, начались в соцсетях и прессе практически сразу.

Может ли «Хезболла“ открыть второй фронт?

„Чтобы превратить это в победу Израиля, нужно попытаться воспользоваться новой ситуацией, которая будет создана, чтобы способствовать восстановлению контроля Палестинской автономии в секторе Газа. Это будет непросто. Палестинской автономии будет трудно восстановить контроль после израильского военного завоевания, и она никогда не была самым эффективным руководящим органом и в лучшие времена“, - сказал он.

Что делать с Газой, если Израиль свергнет ХАМАС? Израиль, по словам профессора, не желает оккупировать Газу с двумя миллионами жителей в долгосрочной перспективе.

Однако если военная цель операции - контроль над Газой - более или менее очевидна, то политическую цель войны, как отмечает профессор Колумбийского университета, бывший заместитель советника по национальной безопасности в Израиле Чак Фрейлих, определить довольно трудно.

Правда, как избежать жертв среди мирного населения в ходе наземной операции, непонятно. Все боевые действия в городской среде в последние годы приводили к массовой гибели мирных жителей. Так было в сирийском Алеппо, так происходит и на войне, которую Россия ведет в Украине. Современная армия не умеет брать под контроль города, не разрушая их.

Как передает Reuters, в воскресенье после заседания Кабинета безопасности Израиля премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Кабинет одобрил решения, направленные «на уничтожение военного и правительственного потенциала ХАМАС“.

IRNA также опубликовало заявление главы иранского генштаба генерал-майора Мохаммада Багери, в котором он сказал, что события в Израиле являются «проявлением священного гнева, который обуревает палестинскую нацию, угнетенную сионистским врагом“. «Коллапс сионистского режима превращается из кошмара его лидеров в реальность“, - заявил он.

Наиболее вероятным, судя по комментариям экспертов, вариантом такого развития событий может стать присоединение к войне с Израилем группировки «Хезболла“, которая также связана с Ираном.

Это было бы очень опасным для Израиля - группировка представляет собой практически полноценную армию, воевать с которой намного сложнее, чем с боевиками ХАМАС.

Обстановка на границе с Ливаном уже обострилась. В воскресенье израильские военные совершили предупредительные выстрелы по членам «Хезболлы“, приближавшимся к району, который был атакован утром.

Ночью ливанская шиитская группировка обстреляла Израиль из минометов «в знак солидарности с палестинским народом“, в ответ израильтяне нанесли серию ударов по местам дислокации «Хезболлы“ в южной части Ливана.

В воскресенье представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что армия Израиля находится в полной боевой готовности, в том числе на севере страны на границе с Ливаном, откуда может нанести удар «Хезболла“.

Как считает Шарп, война с Израилем не в интересах «Хезболлы“, поскольку открытое противостояние, которое будет, скорее всего, довольно тяжелым, может кончиться разгромом группировки, что, в свою очередь, сильно осложнит ситуацию в Ливане.

Что касается тяжести начавшейся войны, то Израиль уже получил обещание военной помощи со стороны США. Более того, США отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу «Джеральд Форд“.

В нее входят авианосец ВМС США «Джеральд Форд“, ракетный крейсер «Нормандия“ класса «Тикондерога“, а также эсминцы управляемого ракетного оружия класса «Арли-Берк“, военные корабли «Рэймидж“, «Карни“ и «Рузвельт“, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. «Мы также предприняли шаги по усилению эскадрилий истребителей ВВС США F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе“, - добавил Остин.

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