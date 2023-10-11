Апокалипсис замедленного действия: всех млекопитающих Земли, возможно, ждет вымирание

Все течет, все меняется

Согласно теории тектоники плит, земная кора не является статичной. Хотя смоделировать происходящее внутри Земли крайне сложно, геологи имеют представление о долгой истории планеты и о том, как она будет меняться в будущем. Тектоника плит — это теория движения литосферы — земной коры и мантии. Согласно этой теории, земная кора состоит из тектонических плит, которые постоянно находятся в движении относительно друг друга. Одним словом, плиты (и расположенные на них континенты) дрейфуют и в течение десятков миллионов лет то отдаляются друг от друга, то вновь сближаются. В масштабах человеческого времени тектоника плит объясняет такие явления, как землетрясения — сейсмически активные зоны чаще всего располагаются в местах соприкосновения тектонических плит. Например, землетрясение, унесшее жизни более 50 тысяч человек в Турции и Сирии в начале этого года, произошло в зоне Восточно-Анатолийского разлома. В этом регионе Африканская плита на западе, Аравийская плита на востоке, и Анатолийская плита сталкиваются друг с другом.