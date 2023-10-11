Апокалипсис замедленного действия: всех млекопитающих Земли, возможно, ждет вымирание
Посмотрите на глобус — Евразия, Африка, Северная и Южная Америка, Австралия и Антарктида. Все то, что мы привыкли видеть и помним из школьных уроков географии. Но жизнь человека, да и всех цивилизаций, — это всего лишь миг по сравнению с великими событиями на геологической шкале времени. Когда-то Земля выглядела совсем по-другому, а в будущем привычные нам континенты вновь сольются в единое целое. В новом исследовании моделируется, как формирование следующего большого континента отразится на жизни на Земле. Для нашего класса, млекопитающих, это означает вымирание, пишет Delfi Life.
Все течет, все меняется
Согласно теории тектоники плит, земная кора не является статичной. Хотя смоделировать происходящее внутри Земли крайне сложно, геологи имеют представление о долгой истории планеты и о том, как она будет меняться в будущем. Тектоника плит — это теория движения литосферы — земной коры и мантии. Согласно этой теории, земная кора состоит из тектонических плит, которые постоянно находятся в движении относительно друг друга. Одним словом, плиты (и расположенные на них континенты) дрейфуют и в течение десятков миллионов лет то отдаляются друг от друга, то вновь сближаются. В масштабах человеческого времени тектоника плит объясняет такие явления, как землетрясения — сейсмически активные зоны чаще всего располагаются в местах соприкосновения тектонических плит. Например, землетрясение, унесшее жизни более 50 тысяч человек в Турции и Сирии в начале этого года, произошло в зоне Восточно-Анатолийского разлома. В этом регионе Африканская плита на западе, Аравийская плита на востоке, и Анатолийская плита сталкиваются друг с другом.
Согласно современным данным, геологи считают, что 200 млн лет назад на Земле не было континентов, а был один большой суперконтинент Пангея. Примерно 200-180 млн лет назад, когда Пангея начала распадаться в результате смещения тектонических плит образовались новые океаны.