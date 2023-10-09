Звери
09.10.2023, 14:50

ФОТО | В окрестностях Сикупилли бродит маленький игривый лисенок

 
ФОТО: Erakogu

Лисенок был замечен как бегающим как перед Tallinna Teeninduskool, так и между улицами Киллустику и Маяка. Смотрите фотографии ниже!

Все больше и больше диких животных во время прогулок в поисках еды и крова заходят в городские районы. Так, сегодня в окрестностях Сикупилли, между улицами Киллустику и Маяка, был замечен лисенок. Жители волнуются за судьбы свободно гуляющих кошек, а также обитающего в Сикупилли зайца. “Вслед за зайцами в город перебираются и лисы“, - говорит житель Сикупилли.

То же самое подтверждает и зоолог Пеэп Мяннил, который сообщил, что в последние годы серые зайцы стали чаще покидать лес, селясь рядом с людьми в городских районах. Именно поэтому, например, рыси и лисицы в последнее время стали чаще бродить вблизи населенных пунктов.

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