ФОТО | В окрестностях Сикупилли бродит маленький игривый лисенок

Все больше и больше диких животных во время прогулок в поисках еды и крова заходят в городские районы. Так, сегодня в окрестностях Сикупилли, между улицами Киллустику и Маяка, был замечен лисенок. Жители волнуются за судьбы свободно гуляющих кошек, а также обитающего в Сикупилли зайца. “Вслед за зайцами в город перебираются и лисы“, - говорит житель Сикупилли.