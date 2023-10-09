Нападение ХАМАС на Израиль, день третий. Главные события
Ночью и утром понедельника израильские военные и палестинские боевики продолжили боевые действия, пишет BBC Russian.
Израиль утверждает, что восстановил контроль над населенными пунктами на юге, захваченными боевиками ХАМАС, но боевые действия еще ведутся, поскольку на территории страны все еще находятся палестинские экстремисты.
Ожидается, что в ближайшее время в Газе начнется наземная операция. На юг страны стягиваются войска, призвано около 300 тысяч резервистов.
ХАМАС в ночь на понедельник нанес серию ракетных ударов по городу Ашкелон, который находится на юго-западе Израиля на побережье Средиземного моря. По сообщениям израильских СМИ, некоторые ракеты попали в жилые дома, другие были сбиты израильской системой ПРО «Железный купол“.
ХАМАС утверждает, что по Ашкелону было выпущено 100 ракет. Всего, начиная с субботы, из сектора Газа было выпущено 3284 ракеты (по данным ХАМАС – более 5 тысяч).
Армия обороны Израиля заявила, что в результате ее авиаударов и артиллерийских обстрелов в секторе Газа за ночь было поражено более 500 целей, принадлежащих группировкам ХАМАС и «Исламский джихад“ (организация запрещена в России).
Согласно заявлению, истребители, вертолеты и артиллерия нанесли удары «по более чем 500 террористическим объектам“, были атакованы семь командных центров ХАМАС и командный центр «Исламского джихада“.
Израильские войска также нанесли удары по «многочисленным многоэтажным зданиям“, в одном из которых, по их утверждению, находился «командный центр террористов ХАМАС“ и откуда осуществлялось руководство проникновением боевиков в Израиль.
Атаке также подверглось здание, которое использовалось высокопоставленным командиром военно-морских сил ХАМАС. Кроме того, в районе Бейт-Хануна были обстреляны три туннеля боевиков.
Ночью израильские военные также атаковали объект «Исламского джихада“, расположенный в здании, в котором «действуют и живут террористы“, сообщили в ЦАХАЛ, пообещав продолжить наносить удары в секторе Газа.
Израильские военные все еще ведут бои с боевиками ХАМАС на семи-восьми объектах на юге Израиля недалеко от сектора Газа, сообщили утром на брифинге Армии обороны Израиля.
„Масштаб этой операции совершенно иной, — сказал официальный представитель ЦАХАЛа Ричард Хехт. — Чтобы вернуть ситуацию в состояние обороны и поддержания безопасности [на территории Израиля], требуется больше времени, чем мы ожидали“.
По данным Армии обороны Израиля, с утра субботы погибло более 700 израильтян, 2150 человек получили ранения.
По заявлениям палестинских властей, в секторе Газа в результате ответных авиаударов Израиля погибли почти 500 человек и 2750 получили ранения.
„Целями наших атак не являются женщины и дети. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать сопутствующий ущерб, — ответил представитель Армии обороны Израиля на вопрос журналиста о гибели мирных жителей в секторе Газа. — Но мы находимся в состоянии войны с ХАМАС. И, к сожалению, могут быть люди, которые погибнут. Не то, чтобы это было намеренно. И, к сожалению, ХАМАС циничным образом размещает свои объекты в густозаселенных районах“.
По данным ООН, с начала конфликта между палестинскими боевиками и Израилем в секторе Газа вынужденными переселенцами стали более 123 тысяч человек.
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