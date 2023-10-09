Нападение ХАМАС на Израиль, день третий. Главные события

Израиль утверждает, что восстановил контроль над населенными пунктами на юге, захваченными боевиками ХАМАС, но боевые действия еще ведутся, поскольку на территории страны все еще находятся палестинские экстремисты.

Ожидается, что в ближайшее время в Газе начнется наземная операция. На юг страны стягиваются войска, призвано около 300 тысяч резервистов.

ХАМАС в ночь на понедельник нанес серию ракетных ударов по городу Ашкелон, который находится на юго-западе Израиля на побережье Средиземного моря. По сообщениям израильских СМИ, некоторые ракеты попали в жилые дома, другие были сбиты израильской системой ПРО «Железный купол“.

ХАМАС утверждает, что по Ашкелону было выпущено 100 ракет. Всего, начиная с субботы, из сектора Газа было выпущено 3284 ракеты (по данным ХАМАС – более 5 тысяч).

Армия обороны Израиля заявила, что в результате ее авиаударов и артиллерийских обстрелов в секторе Газа за ночь было поражено более 500 целей, принадлежащих группировкам ХАМАС и «Исламский джихад“ (организация запрещена в России).

Согласно заявлению, истребители, вертолеты и артиллерия нанесли удары «по более чем 500 террористическим объектам“, были атакованы семь командных центров ХАМАС и командный центр «Исламского джихада“.

Израильские войска также нанесли удары по «многочисленным многоэтажным зданиям“, в одном из которых, по их утверждению, находился «командный центр террористов ХАМАС“ и откуда осуществлялось руководство проникновением боевиков в Израиль.

Атаке также подверглось здание, которое использовалось высокопоставленным командиром военно-морских сил ХАМАС. Кроме того, в районе Бейт-Хануна были обстреляны три туннеля боевиков.

Ночью израильские военные также атаковали объект «Исламского джихада“, расположенный в здании, в котором «действуют и живут террористы“, сообщили в ЦАХАЛ, пообещав продолжить наносить удары в секторе Газа.