Правда ли, что Илона Маска внесли в базу "Миротворец" после его твита о Зеленском?

Реакция украинской стороны не заставила себя долго ждать. Так, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук репостнул твит Маска с подписью: «Тот случай, когда чувак пытался покорить космос, но что-то пошло не так, и через пять минут он был по уши в дерьме“, а официальный аккаунт Верховной рады Украины разместил (публикация уже удалена) аналогичный мем с портретом бизнесмена и обвинением в распространении российской пропаганды. При этом в прокремлёвском сегменте интернета появились предположения, что теперь Маска добавят в базу «Миротворец“. Например, такие посты появились в Telegram-каналах Zergulio и « Владимир Рогов “.

В ночь на 2 октября 2023 года в своей соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск разместил мем, который к моменту написания этого разбора набрал более 90 млн просмотров. В основе изображения лежит ставшая вирусной фотография школьника со вздутыми венами — обычно её используют в шутках про людей, которым очень хочется что-то сделать или сказать. В версии Маска лицо подростка заменено на лицо Владимира Зеленского, а текст гласит: «Когда прошло уже пять минут, а ты не попросил помощи на миллиард долларов“.

Сайт «Миротворец“ появился в 2014 году. Ресурс, который ведут активисты, позиционирует себя как «центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка“. На сайте есть неофициальный список людей, которых составители считают врагами страны.

Вирусный скриншот якобы сделан на странице Маска в базе «Миротворец“. При этом вместо реального фото предпринимателя там размещено его изображение в шапке-ушанке и с балалайкой, вероятнее всего, сгенерированное нейросетью. Среди данных миллиардера указаны дата рождения (28.06.1971), страна проживания (США), адрес (почему-то Московия) и номер телефона (X). Далее приводятся причины добавления Маска в «чёрный список“: «Оскорбления и выстёбывание президента Владимира Зеленского, снабжение интернета новыми мемами об Украине, поддержка нарушения территориальной целостности государства, поддержка закарпатских сепаратистов, пропаганда венгерских ценностей, соучастник преступлений российской власти против Украины и её граждан“.

Однако поиск по сайту не дал никаких результатов. «Проверено“ искало как по русскому, так и по английскому написанию имени, но профиля Маска на сайте нет. Отсутствуют копии такой страницы в архивах интернета.

Конечно, если предположить, что запись о Маске действительно удалили с сайта через 15 минут, то в поисковой выдаче её не будет. К сожалению, на момент написания этого разбора в истории обновления базы самые ранние записи датируются 4 октября, а бизнесмена якобы внесли в список двумя днями ранее. Но понять, что скриншот с Маском подделан, можно и по косвенным признакам. Например, в профиле указано сначала англоязычное имя миллиардера, а затем фамилия, хотя на сайте используется обратный порядок. Под личными данными отсутствует фото, которое должно повторять главный снимок профиля. Кроме того, в Сети распространяют один и тот же скриншот.

Таким образом, сообщения о включении Илона маска в базу центра «Миротворец“ — фейк, появившийся после скандала, связанного с твитом миллиардера. При этом за последние годы бизнесмена далеко не первый раз «заносят“ в этот список. Так, дважды о внесении Маска в базу «Миротворец“ писали сатирическое издание «Панорама“ (в 2021 и 2022 годах) и сатирический Telegram-канал That's news (а также на «Пикабу“). 14 октября 2022 года появился очередной поддельный скриншот, который некоторые пользователи продолжили распространять и в октябре 2023-го.

Ранее в этом году на фоне других политических конфликтов распространяли аналогичные поддельные скриншоты, согласно которым в список врагов Украины попадали президент Польши Анджей Дуда и папа римский Франциск.

Итог: Фейк