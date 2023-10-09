Правда ли, что Илона Маска внесли в базу "Миротворец" после его твита о Зеленском?
В начале октября 2023 года появились публикации о том, что после шутки в адрес президента Украины американского миллиардера включили в список людей, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Мы выяснили, так ли это.
Подобные посты появились в соцсетях 2 октября 2023 года. Чаще всего они состоят из скриншота (или его части), якобы сделанного на сайте «Миротворец“, на котором указаны данные гендиректора компаний Tesla и SpaceX. Обычно изображение сопровождает такой текст: «В базу украинского “Миротворца“ внесли американского бизнесмена Илона Маска, компания которого фактически обеспечила ВСУ устойчивой спутниковой связью“. При этом изредка авторы постов добавляют, что Маска удалили из базы уже через 15 минут.
Наибольшее распространение подобные записи получили в Telegram. Они появились в каналах «Ne.Сахар“ (289 000 просмотров на момент написания этого разбора), «Дядя Слава“ (215 000), «Правдивости“ (206 000), «Пуля“ (152 000), Voblya (139 000), Zergulio (127 000), «Z-News | Армия 🅉 18+“ (115 000), «Иван Утенков“ (103 000), «Миротворец“ (90 000), «Яков Кедми“ (77 000), «Выпускайте Кракена!“ (65 000), «Такер Карлсон“ (63 000), «Военный обозреватель“ (56 000), «Прямой эфир“ (46 000, удалено), «Первый патриотический“ (46 000), «Топор | Политика“ (43 000), «Сводки Юрия Подоляки“ (41 000), TG Team Russia (39 000) и «Денацификация UA“ (28 000). Среди СМИ и новостных сайтов о добавлении Маска в список врагов Украины сообщили Pravda.ru, «Царьград“, «Zov Херсон“ и Vologda-poisk. Встречаются такие посты и во «ВКонтакте“ (примеры тут и тут).
В ночь на 2 октября 2023 года в своей соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск разместил мем, который к моменту написания этого разбора набрал более 90 млн просмотров. В основе изображения лежит ставшая вирусной фотография школьника со вздутыми венами — обычно её используют в шутках про людей, которым очень хочется что-то сделать или сказать. В версии Маска лицо подростка заменено на лицо Владимира Зеленского, а текст гласит: «Когда прошло уже пять минут, а ты не попросил помощи на миллиард долларов“.
Реакция украинской стороны не заставила себя долго ждать. Так, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук репостнул твит Маска с подписью: «Тот случай, когда чувак пытался покорить космос, но что-то пошло не так, и через пять минут он был по уши в дерьме“, а официальный аккаунт Верховной рады Украины разместил (публикация уже удалена) аналогичный мем с портретом бизнесмена и обвинением в распространении российской пропаганды. При этом в прокремлёвском сегменте интернета появились предположения, что теперь Маска добавят в базу «Миротворец“. Например, такие посты появились в Telegram-каналах Zergulio и «Владимир Рогов“.
Сайт «Миротворец“ появился в 2014 году. Ресурс, который ведут активисты, позиционирует себя как «центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка“. На сайте есть неофициальный список людей, которых составители считают врагами страны.
Вирусный скриншот якобы сделан на странице Маска в базе «Миротворец“. При этом вместо реального фото предпринимателя там размещено его изображение в шапке-ушанке и с балалайкой, вероятнее всего, сгенерированное нейросетью. Среди данных миллиардера указаны дата рождения (28.06.1971), страна проживания (США), адрес (почему-то Московия) и номер телефона (X). Далее приводятся причины добавления Маска в «чёрный список“: «Оскорбления и выстёбывание президента Владимира Зеленского, снабжение интернета новыми мемами об Украине, поддержка нарушения территориальной целостности государства, поддержка закарпатских сепаратистов, пропаганда венгерских ценностей, соучастник преступлений российской власти против Украины и её граждан“.
Однако поиск по сайту не дал никаких результатов. «Проверено“ искало как по русскому, так и по английскому написанию имени, но профиля Маска на сайте нет. Отсутствуют копии такой страницы в архивах интернета.
Конечно, если предположить, что запись о Маске действительно удалили с сайта через 15 минут, то в поисковой выдаче её не будет. К сожалению, на момент написания этого разбора в истории обновления базы самые ранние записи датируются 4 октября, а бизнесмена якобы внесли в список двумя днями ранее. Но понять, что скриншот с Маском подделан, можно и по косвенным признакам. Например, в профиле указано сначала англоязычное имя миллиардера, а затем фамилия, хотя на сайте используется обратный порядок. Под личными данными отсутствует фото, которое должно повторять главный снимок профиля. Кроме того, в Сети распространяют один и тот же скриншот.
Таким образом, сообщения о включении Илона маска в базу центра «Миротворец“ — фейк, появившийся после скандала, связанного с твитом миллиардера. При этом за последние годы бизнесмена далеко не первый раз «заносят“ в этот список. Так, дважды о внесении Маска в базу «Миротворец“ писали сатирическое издание «Панорама“ (в 2021 и 2022 годах) и сатирический Telegram-канал That's news (а также на «Пикабу“). 14 октября 2022 года появился очередной поддельный скриншот, который некоторые пользователи продолжили распространять и в октябре 2023-го.
Ранее в этом году на фоне других политических конфликтов распространяли аналогичные поддельные скриншоты, согласно которым в список врагов Украины попадали президент Польши Анджей Дуда и папа римский Франциск.
Итог: Фейк