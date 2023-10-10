ВИДЕО | Где находится единственная пустыня в Эстонии?

Север - это не всегда лес или тундра. Иногда в регионе, где летом белые ночи, а зимой северное сияние - можно встретить совершенно нетипичные виды ландшафта. Крупнейшая в Эстонии территория, покрытая песками, находится на Хийумаа.

Если вы думаете, что уже повидали в Эстонии все - то это нечто особенное! В заповеднике Пихла-Кайбальди посреди красивого соснового леса находится поле с открытыми песками в форме полумесяца. Пески, занимающие примерно 12 гектаров, образовались во время Второй мировой войны в результате лесных пожаров и последующего использования этой территории в качестве тренировочной площадки для езды на танках. Сейчас это небольшая пустыня, где несмотря на дожди ничего не растет, а также песчаные лесные тропы, своеобразные рудовые сосны и белый лишайниковый покров.