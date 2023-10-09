ОТ РЕДАКЦИИ | Второй всадник войны прискакал с Ближнего Востока

Нападение ХАМАСа 7 октября на Израиль стало неожиданностью не только для мировой общественности, но и для самого Израиля. Это очень плохой знак: ведь эта страна очень много инвестирует в свою безопасность, но в субботу стало очевидно, что к внезапной атаке из сектора Газа не были готовы ни военные, ни разведчики. Не исключено, однако, что разведка предупреждала о возможной атаке террористов, но те, кто должен был принимать решения, неверно оценили степень опасности. В результате такого небрежного отношения к серьезности угрозы сотни жителей Израиля стали жертвами боевиков ХАМАСа. Не исключено, что впереди - серьезные проверки, которые должны выяснить, как и почему был допущен такой промах. Пока страна находится в состоянии войны, искать виновных нет времени, но после ее завершения Израиль, несомненно, будет расследовать, как такое упущение стало возможным.

По словам Ричарда Хехта, официального представителя Армии обороны Израиля, "есть много вопросов по работе разведки". Он отмечает, что "в будущем будет много дискуссий по поводу разведки".

Ряд военных экспертов и политических обозревателей сравнили атаку ХАМАСа с войной Судного дня 1973 года, когда арабские страны внезапно атаковали Израиль, и израильтяне в первые дни войны несли очень большие потери. Тем не менее, нынешняя ситуация сильно отличается от положения в 1960-е - 1970-е годы, когда арабские страны имели в четыре раза больше военной мощи и существовала реальная угроза, что Израиль будет уничтожен. Нынешний ХАМАС на это не способен; он в состоянии лишь убивать и похищать израильтян, провоцируя еврейское государство на удары по сектору Газа, который по площади чуть больше Таллинна, хотя живет там в шесть раз больше людей, чем в столице Эстонии. Израильская армия вышла из сектора Газа в 2005 году, и очевидно, что теперь многие израильтяне сочтут это решение преждевременным.