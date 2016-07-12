Адвокат Новиков - RusDelfi об уголовном деле в России: пусть ФСБ лучше расследует измену уехавших, чем делает что-то полезное для своих хозяев

"Для меня ничего не изменилось, у меня нет в России ни родных, ни имущества, ни дел с 24 февраля, с самого начала вторжения было ясно, что я больше туда не поеду, - заявил Илья Новиков в интервью RusDelfi. - И с самого начала было ясно, что появление такого дела - только вопрос времени. На счастье Украины и мира в целом современная Россия гораздо больше про имитацию работы, чем третий рейх. Так что пусть лучше ФСБ втирает очки начальству и заочно расследует измену уехавших, чем делает что-то более полезное для своих хозяев".