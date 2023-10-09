Иран заявил, что поддерживает Палестину, но не помогал ХАМАС напасть на Израиль

„Решительные меры, принятые Палестиной, представляют собой полностью законную защиту от семи десятилетий оккупации и отвратительных преступлений, совершенных незаконным сионистским режимом“, — говорится в заявлении миссии Ирана в ООН, которое цитирует Reuters.

„Однако мы не участвуем в ответных действиях Палестины, — подчеркивается в заявлении, — поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной“.

По мнению иранской миссии в ООН, власти Израиля, допустившие нападение ХАМАС, "пытаются оправдать свою неудачу“ и объяснить произошедшее мощью иранской разведки и стратегического планирования.

8 октября издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что спланировать нападение на Израиль боевикам ХАМАС помогли иранские спецслужбы. По данным издания, Иран не только поделился разведданными с ХАМАС, но офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции непосредственно принимали участие в разработке планов нападения.

Боевики движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, напали на Израиль утром 7 октября. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными и захватив в плен десятки заложников. "Хизбалла“ также обстреляла территорию Израиля со стороны Ливана. Армия обороны Израиля в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, а также Ливану.

По данным на момент публикации заметки, у властей Израиля были подтвержденные данные о 700 погибших и более 2200 раненых. Палестинские власти сообщали о 436 погибших и более 2270 раненых.

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