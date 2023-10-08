Нападение ХАМАС на Израиль, день второй: сотни погибших, десятки израильтян в заложниках

По данным Израиля, армия обороны страны вернула под свой контроль 22 объекта на юге, еще в восьми населенных пунктах продолжаются столкновения.

Спонсируемое Ираном движение «Хезболла“ заявило о запуске ракет и снарядов по трем израильским позициям «в знак солидарности с палестинским сопротивлением“, несмотря на строгое предупреждение Израиля и США другим сторонам не вступать в конфронтацию, чтобы избежать масштабирования конфликта и начала региональной войны.

Армия обороны Израиля заявила, что ее артиллерия поразила цели на юге Ливана и нанесла удар беспилотником по «террористической инфраструктуре“ в ответ на атаку боевиков движения «Хезболла“ в спорном районе Шебаа Фармс/Гора Дов. Сообщений о жертвах не поступало.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания в ответ на это заявил, что группировка находится на «пороге великой победы“, не уточнив при этом, как он себе представляет эту победу.

Днем ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна вступает в «долгую и тяжелую войну“. Он также предупредил ХАМАС, который фактически управляет Газой, что укрытия боевиков «превратятся в руины“.

В общей сложности около 4000 тысяч человек с обеих сторон были ранены.

Около сотни израильтян - и военных и гражданских - взяты палестинскими экстремистами в заложники.

По данным израильских военных, в ходе боевых действий в Израиле 400 палестинских боевиков были убиты и десятки арестованы.

В результате ответных ударов Израиля в Газе погибли более 370 человек.

Сообщается, что в результате внезапного нападения сотен боевиков ХАМАС под прикрытием интенсивного ракетного огня в Израиле погибло по меньшей мере 600 человек.

Военные Израиля заявили, что к утру воскресенья их войска взяли под свой контроль 22 объекта, но все еще прорываются через еще восемь.

Израильские силы безопасности проводят операцию по спасению заложников, захваченных палестинскими боевиками из сектора Газа, и зачистке территорий, захваченных ими в субботу.

Кроме того, военные заявили, что в их планах взять под контроль весь сектор Газа.

„Наша цель на ближайшие 12 часов: положить конец анклаву Газа. Взять под контроль весь анклав и уничтожить всех террористов на нашей территории“, — заявил официальный представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт.

Он допустил возможность того, что мирные жители из определенных районов Газы будут выселены.

Беспрецедентное нападение

Столь успешных проникновений на израильские военные базы, в города и кибуцы со стороны ХАМАС не происходило с 1948 года.

Американская телекомпания CNN отмечает, что израильские солдаты не попадали в плен во время подобных нападений уже 17 лет. Это вызывает много вопросов к властям и спецслужбам Израиля о степени боеготовности армии и качестве работы разведки.

„Для Израиля это мощнейший провал в том, что касается получения разведданных. У этой страны — наиболее разветвленная и совершенная сеть сбора данных на Ближнем Востоке, по внутренним и внешним источникам“, — считает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

Объяснить, как боевикам удалось застать одну из лучших разведок мира врасплох, пока не берется никто ни среди военных экспертов, ни в правительстве Израиля.

Ситуация внутри сектора Газа

Представители подконтрольного ХАМАС управления здравоохранения Газы заявили, что в результате израильских ударов убито по меньшей мере 313 человек, включая 20 детей. Еще 1990 человек получили ранения. Получить независимое подтверждение этих сведений невозможно.

Корреспондент Би-би-си Рушди Абу Алуф, находящийся в Газе, сообщает, что атмосфера там полностью изменилась по сравнению с субботним утром, когда многие палестинцы ликовали на улицах.

Сейчас люди ищут укрытия в своих домах и подвалах, вся территория Газы постоянно сотрясается от взрывов, а небо затянуто дымом.

Израиль прекратил поставки электроэнергии и топлива в Газу, а также остановил ввоз товаров. Это существенно осложнит положение местных жителей.