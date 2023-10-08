Нападение ХАМАС на Израиль, день второй: сотни погибших, десятки израильтян в заложниках(9)
В воскресенье на израильской территории вблизи сектора Газа продолжались боевые действия между военными и палестинскими боевиками из группировки ХАМАС, пишет Русская служба Би-би-си.
Израильские силы безопасности проводят операцию по спасению заложников, захваченных палестинскими боевиками из сектора Газа, и зачистке территорий, захваченных ими в субботу.
Военные Израиля заявили, что к утру воскресенья их войска взяли под свой контроль 22 объекта, но все еще прорываются через еще восемь.
Сообщается, что в результате внезапного нападения сотен боевиков ХАМАС под прикрытием интенсивного ракетного огня в Израиле погибло по меньшей мере 600 человек.
В результате ответных ударов Израиля в Газе погибли более 370 человек.
По данным израильских военных, в ходе боевых действий в Израиле 400 палестинских боевиков были убиты и десятки арестованы.
Около сотни израильтян - и военных и гражданских - взяты палестинскими экстремистами в заложники.
В общей сложности около 4000 тысяч человек с обеих сторон были ранены.
В воскресенье израильское правительство ввело на территории страны военное положение.
Днем ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна вступает в «долгую и тяжелую войну“. Он также предупредил ХАМАС, который фактически управляет Газой, что укрытия боевиков «превратятся в руины“.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания в ответ на это заявил, что группировка находится на «пороге великой победы“, не уточнив при этом, как он себе представляет эту победу.
К воскресенью география боевых действий расширилась.
Армия обороны Израиля заявила, что ее артиллерия поразила цели на юге Ливана и нанесла удар беспилотником по «террористической инфраструктуре“ в ответ на атаку боевиков движения «Хезболла“ в спорном районе Шебаа Фармс/Гора Дов. Сообщений о жертвах не поступало.
Спонсируемое Ираном движение «Хезболла“ заявило о запуске ракет и снарядов по трем израильским позициям «в знак солидарности с палестинским сопротивлением“, несмотря на строгое предупреждение Израиля и США другим сторонам не вступать в конфронтацию, чтобы избежать масштабирования конфликта и начала региональной войны.
Ситуация днем в воскресенье
По данным Израиля, армия обороны страны вернула под свой контроль 22 объекта на юге, еще в восьми населенных пунктах продолжаются столкновения.
Кроме того, военные заявили, что в их планах взять под контроль весь сектор Газа.
„Наша цель на ближайшие 12 часов: положить конец анклаву Газа. Взять под контроль весь анклав и уничтожить всех террористов на нашей территории“, — заявил официальный представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт.
Он допустил возможность того, что мирные жители из определенных районов Газы будут выселены.
Беспрецедентное нападение
Столь успешных проникновений на израильские военные базы, в города и кибуцы со стороны ХАМАС не происходило с 1948 года.
Американская телекомпания CNN отмечает, что израильские солдаты не попадали в плен во время подобных нападений уже 17 лет. Это вызывает много вопросов к властям и спецслужбам Израиля о степени боеготовности армии и качестве работы разведки.
„Для Израиля это мощнейший провал в том, что касается получения разведданных. У этой страны — наиболее разветвленная и совершенная сеть сбора данных на Ближнем Востоке, по внутренним и внешним источникам“, — считает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.
Объяснить, как боевикам удалось застать одну из лучших разведок мира врасплох, пока не берется никто ни среди военных экспертов, ни в правительстве Израиля.
Ситуация внутри сектора Газа
Представители подконтрольного ХАМАС управления здравоохранения Газы заявили, что в результате израильских ударов убито по меньшей мере 313 человек, включая 20 детей. Еще 1990 человек получили ранения. Получить независимое подтверждение этих сведений невозможно.
Корреспондент Би-би-си Рушди Абу Алуф, находящийся в Газе, сообщает, что атмосфера там полностью изменилась по сравнению с субботним утром, когда многие палестинцы ликовали на улицах.
Сейчас люди ищут укрытия в своих домах и подвалах, вся территория Газы постоянно сотрясается от взрывов, а небо затянуто дымом.
Израиль прекратил поставки электроэнергии и топлива в Газу, а также остановил ввоз товаров. Это существенно осложнит положение местных жителей.
„Мы обеспокоены, моя семья уже потеряла наш магазин, когда Израиль нанес удар по башне Шурук во время войны 2021 года, — сказал Би-би-си один из жителей Газы. — Действия, предпринятые ХАМАС на этот раз, гораздо масштабнее, поэтому ответ Израиля будет еще более масштабным“.
Палестинские больницы уже переполнены пострадавшими в результате израильских авиаударов, которые привели к масштабным разрушениям.
Сектор Газа — крошечный прибрежный анклав, в котором проживает около 2,3 миллиона палестинцев, — был захвачен ХАМАС в ходе вооруженного переворота в 2007 году.
Большинство людей в секторе Газа живет в бедности, а безработица составляет около 50%.
После серьезного конфликта между Израилем и ХАМАС в 2021 году непрямые переговоры при посредничестве Египта, Катара и ООН помогли получить тысячи разрешений для жителей Газы на работу в Израиле и ослабить другие ограничения фактической блокады в обмен на относительное спокойствие.
В сентябре сотни палестинцев начали присоединяться к протестам у ограждения по периметру сектора Газа в память о массовых демонстрациях, которые начались пять лет назад. Тогда многие эксперты полагали, что целью этой акции было добиться дополнительных уступок от Израиля и финансовой помощи от Катара.
Но те небольшие митинги теперь кажутся отвлекающим маневром.
Некоторые аналитики предполагают, что таким образом боевики ХАМАС смогли изучить ограждение для последующей атаки на израильские посты.
Самый кровопролитный день
Суббота стала самым смертоносным днем эскалации в Израиле со времен войны Судного дня, начавшейся 50 лет назад. Атака совпала с праздником Симхат Тора и шаббатом.
Боевики прорвались через ограждение по периметру Газы и проникли на юг Израиля на мотоциклах, парапланах и по морю.
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что число боевиков, атаковавших израильские позиции, исчисляется сотнями.
В течение дня по городам и населенным пунктам Израиля было выпущено более 3000 ракет.
„Они атаковали десятки израильских общин и баз ЦАХАЛа, они ходили от двери к двери, от дома к дому, — заявил подполковник Джонатан Конрикус в субботу вечером. — Они хладнокровно убивали безоружных израильтян в их домах, а затем продолжали переправлять в Газу израильских заложников — как мирных, так и военнослужащих. Я говорю о женщинах, детях, стариках, инвалидах“.
За ночь израильские силы безопасности смогли вызволить некоторое количество заложников, захваченных боевиками ХАМАС. Сообщается, что были освобождены 50 человек, находившиеся в столовой одной небольшой общины.
По данным Армии обороны Израиля, за последние сутки более 400 боевиков ХАМАС были убиты.
Что дальше?
Текущей операцией ХАМАС, похоже, стремится еще раз подтвердить свой статус мощной и эффективной военно-политической силы. Целью боевого крыла ХАМАС по-прежнему является уничтожение Израиля.
Один из неформальных лидеров боевиков ХАМАС Мохаммед Дейф призвал палестинцев и других арабов присоединиться к акции, чтобы «покончить с [израильской] оккупацией“.
Главный вопрос сейчас заключается в том, откликнутся ли на этот призыв палестинцы, живущие на Западном берегу Иордана и в восточном Иерусалиме.
Израиль сейчас готовится к войне на нескольких фронтах. Такой расклад может стать реальностью, если к боевым действиям присоединится мощная ливанская группировка «Хезболла“, спонсируемая, как и ХАМАС, главным образом Ираном.
Израиль объявил о призыве резервистов. Помимо интенсивных воздушных налетов на Газу, армия обороны планирует в секторе наземную операцию.
Серьезным осложнением для Израиля является захват их солдат и гражданских лиц. Палестинские боевики могут использовать заложников в качестве живого щита или разменной монеты в переговорах.
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