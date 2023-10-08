ФОТО | Исторический момент:клуб „Нымме Юнайтед“ досрочно вышел в Премиум-лигу чемпионата страны

„Нымме Юнайтед“ вышел вперед на 26-й минуте матча, когда лучший бомбардир Первой лиги Эгерт Ыунапуу забил свой 27-й гол в сезоне. В последующие минуты у клуба из Нымме были шансы удвоить свое преимущество в счете, но все же на перерыв команды ушли при счете 1:0.

Во второй тайме футболисты “Нымме Юнайтед“ продолжили владеть инициативой, но на 55-й минуте Ыунапуу не смог реализовать пенальти. Но это футбол, не забиваешь ты – забивают тебе и в середине второго тайма Алан Нахк сравнял счет в матче.

Хотя казалось, что на глазах у 179 зрителей клуб „Нымме Юнайтед“ будет вынужден отложить празднование чемпионства. На 83-й минуте Ыунапуу оформил дубль и помог “Нымме Юнайтед“ одержать победу со счетом 2:1.

За пять туров до конца сезона футбольный клуб “Нымме Юнайтед“, набравший 77 очков, занял первое место в Первой лиге.Футбольный клуб „Виймси“, занимающий второе место, отстает от них на 15 очков.

Основанный в 2000 году “Нымме Юнайтед“ впервые вышел в Первую лигу „B“ в 2017 году. В своем дебютном сезоне они заняли пятое место, выступая в третьем дивизионе. В 2019 году клуб вышел в Первую лигу, где занимали третье, четвертое и шестое место соответственно.

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