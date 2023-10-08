Власти Израиля официально объявили, что страна находится в состоянии войны. Такого не было с 1973 года(1)
Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение в действие пункта 40 закона о правительстве, который регулирует порядок объявления состояния войны, сообщает государственная радиостанция Kan.
В предыдущий раз этот пункт применялся в 1973 году во время войны Судного дня, передает "Медуза". «Голос Израиля“ отмечает, что это решение наделяет ЦАХАЛ свободой действий — армия будет действовать по своему усмотрению, докладывая политическому руководству страны.
Боевики движения ХАМАС утром 7 октября напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными. Боевики также захватили заложников. По состоянию на 15:00, с начала боевых действий погибли не менее 600 жителей Израиля, еще около двух тысяч пострадали. В палестинском Минздраве сообщили о 313 погибших палестинцах и почти двух тысячах раненых.
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