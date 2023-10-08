Власти Израиля официально объявили, что страна находится в состоянии войны. Такого не было с 1973 года

В предыдущий раз этот пункт применялся в 1973 году во время войны Судного дня, передает "Медуза" . «Голос Израиля“ отмечает , что это решение наделяет ЦАХАЛ свободой действий — армия будет действовать по своему усмотрению, докладывая политическому руководству страны.

Боевики движения ХАМАС утром 7 октября напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными. Боевики также захватили заложников. По состоянию на 15:00, с начала боевых действий погибли не менее 600 жителей Израиля, еще около двух тысяч пострадали. В палестинском Минздраве сообщили о 313 погибших палестинцах и почти двух тысячах раненых.