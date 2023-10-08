СМИ: Нападение ХАМАС означает провал спецслужб Израиля

Bloomberg: Спецслужбы Израиля и США должны были бы обнаружить атаку

Агентство Bloomberg в статье, опубликованной в воскресенье, 8 октября, отмечает, что атака боевиков ХАМАС включала в себя десятки операций на суше и на море, а также ракетные обстрелы. Это сложный план, который предполагает такие планирование и координацию, что разведывательные службы Израиля или США должны были бы его заметить.

„Меня шокирует, что они смогли это сделать, и Израиль или Соединенные Штаты не обратили на это внимания, - цитирует агентство Мартина Индика, бывшего посла США в Израиле и члена Совета по международным отношениям, - неподготовленность, отсутствие войск вдоль границы, отсутствие забора вдоль границы, за который они заплатили миллионы шекелей“.

В публикации отмечается, что атака произошла через 50 лет после начала Войны Судного дня, когда Израиль не смог предотвратить неожиданное нападение Египта и Сирии. Тогда провал разведки стал предметом многочисленных расследований.

По словам сотрудника Конгресса США, пожелавшего остаться неназванным, Конгресс должен задать жесткие вопросы, учитывая, что израильские и американские спецслужбы должны были бы обнаружить атаку такого масштаба. Провал еще более впечатляет тем, пишет издание, что израильские службы безопасности выделяют значительные ресурсы на мониторинг палестинского общества, в том числе ХАМАС, через информаторов, а также на технологии наблюдения.

The Guardian: Этот провал разведки навсегда войдет в историю

Неожиданное нападение боевиков ХАМАС в 50-ю годовщину Войны Судного дня навсегда войдет в историю как провал израильской разведки. Такое мнение высказал британский журналист Питер Бомонт в колонке для The Guardian.

Он отметил, что всего за несколько часов десятки боевиков из сектора Газа прорвались через пограничные заграждения в южные районы Израиля. При этом израильские военные оказались совершенно не готовы к этому.