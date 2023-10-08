Пересмотр отношений с Баку и начало переговоров с Киевом. Евродайджест: главные события недели

На последовавшей за саммитом ЕПС встрече лидеров стран ЕС была принята Гранадская декларация, в которой главы государств и правительств засвидетельствовали начало подготовки новой Стратегии Евросоюза на ближайшие годы (ее должны официально принять в следующем году). В документе также закреплены приоритеты Евросоюза на ближайшие годы: стремление к созданию устойчивой зеленой экономики, поддержание единого рынка, повышение готовности к различным внутренним и внешним кризисам, укрепление сотрудничества со странами-партнерами из других регионов и глобального лидерства ЕС. Расширение блока названо “геостратегической инвестицией в мир, безопасность, стабильность и процветание, движущей силой улучшения экономических и социальных условий жизни европейцев“. При этом лидеры ЕС подчеркнули необходимость и Брюсселя, и стран-претенденток быть готовыми к этому процессу: и Евросоюз, и государства-кандидаты должны провести необходимые реформы.

С Пашиняном встретилась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Стороны подтвердили приверженность укреплению двусторонних отношений, Брюссель обязался удвоить объем гуманитарной помощи для беженцев из Нагорного Карабаха — она превысит 10 млн евро. В Армению также был направлен еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич, который на месте оценил ситуацию и обсудил предоставление поддержки пострадавшим наиболее эффективным образом.

Что это значит? На полях саммита ЕПС Мишель, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Европейские лидеры заверили армянского коллегу в своей “непоколебимой поддержке независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Армении“. Мишель, Шольц и Макрон также призвали Ереван и Баку нормализовать отношения, освободить задержанных и сотрудничать в поисках пропавших без вести.

“Эти проблемы слишком велики, чтобы одна страна могла справиться с ними в одиночку. Вот почему — сейчас больше, чем когда-либо — мы должны противостоять им вместе и применять стратегический подход“, — заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. На следующий день лидеры стран ЕС провели неформальный саммит, по итогам которого была принята Гранадская декларация.

Что случилось? В четверг в испанской Гранаде в третий раз прошел саммит лидеров Европейского политического сообщества, на который пригласили представителей стран ЕС и других государств Европы и Южного Кавказа — всего 44 главы государств и правительств. Среди заявленных тем для обсуждения: российское вторжение в Украину, обострившийся конфликт между Сербией и Косово, военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе, энергетическая и кибербезопасность, миграция и изменение климата.

По мнению депутатов, Евросоюз должен провести всесторонний анализ своих отношений с Азербайджаном, поскольку действия этого государства несовместимы с целями внешней политики ЕС. В частности, Европарламент призвал Брюссель приостановить любые переговоры о возобновлении партнерства с Баку, а в случае, если ситуация в Нагорном Карабахе не улучшится, отменить соглашение об упрощении визового режима. Среди других предложений ЕП — снижение зависимости от импорта азербайджанского газа и полное прекращение поставок в случае полномасштабной (в том числе гибридной) агрессии против Армении.

Что это значит? Европарламент призвал ЕС принять санкции в отношении представителей азербайджанских властей, ответственных “за многочисленные нарушения режима прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе“. Депутаты также потребовали от Баку расследовать действия своих военнослужащих, которые могут рассматриваться как злоупотребления и военные преступления. Одновременно резолюция осуждает власти Турции за поддержку нарушения режима прекращения огня в 2020-м и 2023 годах, призывая Анкару удерживать своего союзника от применения силы.

Что случилось? В четверг депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой осудили военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе. “Поскольку более 100 тысяч этнических армян были вынуждены покинуть анклав после недавнего наступления, нынешняя ситуация равнозначна этнической чистке“, — отмечается в пресс-релизе. На этом основании Европарламент призвал ввести санкции против ответственных азербайджанских чиновников и пересмотреть отношения Брюсселя с Баку. Документ поддержал 491 депутат, 9 проголосовали “против“, еще 36 воздержались.

Как отмечает Politico, из итогового варианта декларации под давлением премьер-министров Польши и Венгрии было исключено положение о миграционной реформе ЕС. “Нет никаких шансов достичь какого-либо компромисса и соглашения по миграции, потому что юридически нас насилуют. Если вас насилуют по закону, заставляют принять то, что вам не нравится, как бы вы хотели достичь компромисса и соглашения? Это невозможно“, — заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан. Его нидерландский коллега Марк Рютте, впрочем, охарактеризовал спор как не такой “большой“ и объяснил его внутренними проблемами Варшавы и Будапешта. “Через неделю в Польше состоятся выборы, а Виктору Орбану просто нравится устраивать беспорядки и хаос“, — сказал он, подчеркнув, что предполагаемая реформа на самом деле отвечает интересам обеих стран.

Еврокомиссия начала расследование о субсидированных электромобилях из КНР

Что случилось? В среду Еврокомиссия объявила о начале расследования в отношении импортируемых из Китая электромобилей, которое в сентябре в ходе ежегодного обращения к Европарламенту анонсировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Представители ЕС хотят установить, какие преимущества получают китайские автоконцерны от “незаконного“ субсидирования со стороны правительства КНР и приносит ли эта практика экономический ущерб европейским производителям. “Электромобили имеют решающее значение для перехода к зеленой экономике и выполнения наших международных обязательств по сокращению выбросов углекислого газа. Вот почему мы всегда приветствовали глобальную конкуренцию в этом секторе, что означает больший выбор для потребителей и больше инноваций. Но конкуренция должна быть честной — импорт должен конкурировать на тех же условиях, что и наша собственная промышленность. Честность — ключевое понятие для этого расследования: мы проведем консультации со всеми заинтересованными сторонами и будем строго придерживаться внутренних и международных правил. Мы надеемся на полное сотрудничество всех заинтересованных сторон. Результат будет основан на фактах“, — заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Что это значит? В соответствии с правилами ЕС и Всемирной торговой организации (ВТО), до начала расследования Брюссель и Пекин провели предварительные консультации; по всей вероятности, они не привели к соглашению. Хотя расследование проводится по собственной инициативе ЕК, к нему будут привлечены представители автомобильной промышленности Евросоюза. На изучение фактов Еврокомиссии отведено 13 месяцев; если его итоги покажут, что опасения соответствуют действительности, Брюссель изучит введение контрмер, в частности, установление повышенных пошлин на импорт электромобилей из КНР.

Politico: Евросоюз начнет официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС в декабре