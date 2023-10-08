Баскетбол
08.10.2023, 16:22

ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб “Виймси“ обыграл “Калев“ и одержал первую победу в сезоне

 (1)

В матче эстоно-латвийской баскетбольной лиги Paf команда “Виймси“ обыграла “Калев“ со счетом 69:56.

Первая четверть равного матча, закончилась со счетом 18:18, и на перерыв баскетболисты “Виймси“ ушли выигрывая со счетом 35:32. В третьей четверти “Калев“ выигрывал со счетом 48:46, но в последней четверти игра хозяев площадки разладилась, и в итоге клуб “Виймси“ одержал важную победу со счетом 69:56. За последние четыре с половиной минуты матча “Калев“ не набрал ни одного очка.

Команда „Виймси“, одержавшая первую победу в сезоне, в первых трех матчах нового сезона потерпела поражения от „Кейла“, „Промитея“ и „ТалТех/Оптибет“.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии