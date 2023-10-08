В Египте напали на израильских туристов. Погибли три человека

По данным источника, в результате стрельбы был убит один египтянин, еще один человек получил ранения, передает "Медуза". The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ утверждает, что погиб как минимум один израильтянин.

„Аль-Джазира“ и RT Arabic подтверждают, что стрельбу открыл полицейский. По данным «Аль-Джазиры“, погибли два гражданина Израиля и один египтянин. RT сообщает о двух погибших израильских туристах.

МИД Израиля подтвердил, что утром 8 октября местный житель открыл огонь по группе израильских туристов, приехавших в Александрию. По данным ведомства, в результате погибли два израильтянина, а также один египтянин, сопровождавший туристов в качестве гида. Помимо этого, один израильтянин получил ранения средней степени тяжести. Ранее СМИ писали, что стрельбу по туристам открыл египетский полицейский, однако в заявлении МИДа об этом не говорится.

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