ФОТО | Отт Тянак стал победителем Ралли Сааремаа

„Честно говоря, это была приличная гонка. Кен хорошо стартовал вчера, а я стартовал достаточно плохо и, очевидно, не был в том темпе, в котором мне нужно быть на этой машине. В первой паре спецучастков мне удалось взять себя в руки, Роберт тоже хорошо поработал, и мы немного отыграли позиции. После обеда нам нужно было просто удержаться и доехать до финиша, так как дороги были немного ухабистыми и мы хотели избежать проблем. Надо признать, что Кен поддерживал достаточно высокий темп, так что это тоже была не совсем простая гонка. Условия были тяжелыми, а ралли очень и очень сложным. Дороги быстрые и много неожиданностей. Роберт провел относительно неудачную вторую половину дня и не получил от нее удовольствия. Последние несколько этапов были техничными и непростыми“, — сказал Тянак.