"Мы вступаем в долгую и трудную войну". Правительство Израиля одобрило уничтожение потенциала ХАМАС

Кабинет безопасности правительства Израиля по итогам заседания одобрил шаги по “уничтожению военного и правительственного потенциала“ ХАМАС и палестинской радикальной группировки “Исламский джихад“ в ответ на атаки на Израиль, пишет со ссылкой на канцелярию премьер-министра The Times of Israel в ночь на воскресенье, 8 октября.

В офисе премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что ответ Израиля лишит исламские группировки “способности и желания угрожать и причинять вред гражданам Израиля на многие годы вперед“. Кроме того, кабинет безопасности Израиля решил прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

„Мы вступаем в долгую и трудную войну. Война была навязана нам убийственной атакой ХАМАС. Первая фаза завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию. В это же время мы начали наступление, и оно будет продолжаться без оговорок и без передышек - до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Мы восстановим безопасность граждан Израиля и победим“, - написал Нетаньяху ночью 8 октября.

ЦАХАЛ начал наносить удары по сектору Газа

Ранее Нетаньяху призвал жителей покидать сектор Газа, поскольку Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к ответной атаке на структуры ХАМАС, укрывающиеся там. “Все места, где базируется ХАМАС в этом городе зла, все места, где прячется ХАМАС и откуда он действует, - мы превратим в руины. Я говорю жителям Газы: уезжайте оттуда прямо сейчас, потому что мы скоро начнем там везде применять силу“, - сказал Нетаньяху.

Пресс-служба ЦАХАЛа также обратилась к жителям сектора Газа с призывом искать убежище. Официальный представитель израильской армии Авихай Адраи предупредил местных жителей на арабском языке, что в целях собственной безопасности им следует “немедленно покинуть свое место жительства“, поскольку “операции ХАМАС вынуждают ЦАХАЛ действовать в местах их проживания“.