"Мы вступаем в долгую и трудную войну". Правительство Израиля одобрило уничтожение потенциала ХАМАС(103)
ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа, который армия Израиля объявила закрытой военной зоной. Израильское правительство прекратило поставлять туда энергию, топливо и продукты, пишет DW.
Кабинет безопасности правительства Израиля по итогам заседания одобрил шаги по “уничтожению военного и правительственного потенциала“ ХАМАС и палестинской радикальной группировки “Исламский джихад“ в ответ на атаки на Израиль, пишет со ссылкой на канцелярию премьер-министра The Times of Israel в ночь на воскресенье, 8 октября.
В офисе премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что ответ Израиля лишит исламские группировки “способности и желания угрожать и причинять вред гражданам Израиля на многие годы вперед“. Кроме того, кабинет безопасности Израиля решил прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.
„Мы вступаем в долгую и трудную войну. Война была навязана нам убийственной атакой ХАМАС. Первая фаза завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию. В это же время мы начали наступление, и оно будет продолжаться без оговорок и без передышек - до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Мы восстановим безопасность граждан Израиля и победим“, - написал Нетаньяху ночью 8 октября.
ЦАХАЛ начал наносить удары по сектору Газа
Ранее Нетаньяху призвал жителей покидать сектор Газа, поскольку Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к ответной атаке на структуры ХАМАС, укрывающиеся там. “Все места, где базируется ХАМАС в этом городе зла, все места, где прячется ХАМАС и откуда он действует, - мы превратим в руины. Я говорю жителям Газы: уезжайте оттуда прямо сейчас, потому что мы скоро начнем там везде применять силу“, - сказал Нетаньяху.
Пресс-служба ЦАХАЛа также обратилась к жителям сектора Газа с призывом искать убежище. Официальный представитель израильской армии Авихай Адраи предупредил местных жителей на арабском языке, что в целях собственной безопасности им следует “немедленно покинуть свое место жительства“, поскольку “операции ХАМАС вынуждают ЦАХАЛ действовать в местах их проживания“.
К вечеру 7 октября ЦАХАЛ объявил, что восстановил контроль над большинством приграничных населенных пунктов, куда проникли боевики ХАМАС. ЦАХАЛ начал наносить удары по сектору Газа, где армией Израиля была объявлена закрытая военная зона.
Управляемое ХАМАС министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило, что за день в секторе были убиты 232 человека и еще 1697 получили ранения. В Израиле в результате атаки ХАМАС по состоянию на ночь 8 октября сообщалось о гибели более 300 человек, по меньшей мере 1590 человек получили ранения.
Блинкен переговорил с представителями Израиля и Палестины
Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону поговорил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и министром иностранных дел стран Эли Коэном, сообщил Госдеп. “Госсекретарь самым решительным образом осудил атаки и подтвердил солидарность Соединенных Штатов с правительством и народом Израиля. Госсекретарь Блинкен также обсудил меры по укреплению безопасности Израиля“, - сообщили в пресс-службе Госдепа.
Блинкен также поговорил по телефону с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. “Госсекретарь подтвердил недвусмысленное осуждение Соединенными Штатами террористических атак ХАМАС против Израиля и призвал все руководство региона осудить их“, - сообщили в Государственном департаменте. Глава американской дипломатии провел также телефонные беседы с министрами иностранных дел Катара, Иордании и Саудовской Аравии.
Президент США Джо Байден выразил “твердую и непоколебимую“ поддержку Израиля и предостерег “любую другую сторону, враждебную Израилю, стремящуюся получить преимущество в этой ситуации“.
Пекин призывает ХАМАС и Израиль прекратить столкновения
МИД Китая заявил, что фундаментальный путь к разрешению палестино-израильского конфликта - реализация решения о сосуществовании двух государств и создании независимого палестинского государства, передает DW.
После нападения исламистских экстремистов движения ХАМАС на Израиль, приведшего к многочисленным человеческим жертвам, Китай призвал стороны палестино-израильского конфликта сохранять сдержанность и немедленно прекратить огонь. Об этом говорится в заявлении МИД КНР, опубликованном в воскресенье, 8 октября.
„Китай выражает глубокую озабоченность нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем, призывает соответствующие страны сохранять хладнокровие и сдержанность, немедленно прекратить огонь, защитить мирных граждан и предотвратить дальнейшее ухудшение обстановки“, - указывается в сообщении.
В ведомстве отметили, что фундаментальный путь разрешения палестино-израильского конфликта заключается в реализации решения о сосуществовании двух государств и создании независимого палестинского государства. Эскалация ситуации в регионе, отмечается в заявлении, свидетельствует о том, что стагнация процесса мирного урегулирования конфликта неприемлема. Пекин призвал международное сообщество содействовать скорейшему возобновлению переговоров между Израилем и палестинцами.
Израиль нанес удар по Ливану в ответ на обстрел
Армия обороны Израиля ведет контртеррористическую операцию против ХАМАС. Израильские населенные пункты вокруг сектора Газа эвакуированы, сообщает DW.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 8 октября, нанесла артиллерийские удары по целям в Ливане после того, как в сторону израильской территории было выпущено несколько минометных снарядов.
„Артиллерия ЦАХАЛа наносит удары по району в Ливане, из которого несколько минут назад велась стрельба по израильской территории“, - говорится в сообщении армии Израиля в Telegram-канале. Военные заявили о “готовности ко всем сценариям“. Армия пообещала, что вооруженные силы продолжат защищать “безопасность жителей Государства Израиль“. По данным ЦАХАЛ, снаряды упали в районе горы Дов на границе с Ливаном. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.
Ответственность за минометный обстрел взяла на себя ливанская группировка “Хезболлах“, которая ранее поддержала ХАМАС в его противостоянии с Израилем. Ливанский телеканал Al-Mayadeen уточняет, что ответным ударам со стороны Израиля подверглась деревня Кфар-Шуба на юге Ливана.
Армия обороны Израиля продолжила контртеррористическую операцию
Утром в воскресенье Армия обороны Израиля продолжила и контртеррористическую операцию против боевиков организации ХАМАС, вторгнувшихся накануне на территорию страны.
Армия эвакуирует израильские населенные пункты в районе сектора Газа. Тысячи людей должны быть временно переселены в безопасные места Израиля, заявил официальный представитель ЦАХАЛа Ричард Хехт. На территории сектора Газа создана закрытая военная зона. Все сделанные накануне боевиками ХАМАС прорывы в заграждениях, отделяющих сектор от территории Израиля, взяты под контроль. Исламисты выбиты из населенных пунктов, захваченных ими накануне. В ряде мест на юге Израиля продолжается поиск боевиков, возможно еще остающихся на территории страны.
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