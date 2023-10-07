ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (591-й день) | Кадыров предложил временно отменить выборы президента РФ или провести их с одним кандидатом — Путиным

В ночь на субботу Одесскую область была атакована ракетами «Оникс“, удары пришлись по зданию пансионата и зернохранилищу. От обломков ракет и взрывной волны начался пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов. Пострадали четыре человека.



Минобороны РФ сообщило, что в субботу над Крымом сбита украинская ракета С-200, переоборудованная для ударов по наземным целям.



Российские войска трижды за день обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. При обстрелах повреждены здания гимназии и коммунального предприятия, 11 частных домов и хозяйственных построек, линии электропередачи и газопровод. Информация о разрушениях уточняется. Люди не пострадали, пишет Meduza.



Американский Институт изучения войны (ISW): российские военные возобновили наступление в районе Купянска, однако войска на этом направлении скорее всего останутся неэффективными. Как отмечает ISW, в последние недели украинские военные сообщали о снижении активности российских войск в районе Купянска, но 6 октября начальник пресс-службы Восточной группировки украинских войск Илья Евлаш заявил, что российские войска возобновили боевые действия на направлении Купянск-Лиман, пишет BBC.



Российские военные блоггеры утверждают, что российские войска начали наступление в районе Сынковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и ведут интенсивный обстрел шоссе N26 (Шевченково-Купянск), говорится в сводке. Еще один военный блоггер, на которого ссылается ISW, назвал возобновившееся наступление российских войск на Купянск «крупномасштабным“, однако затем удалил сообщение.



Военные аналитики напоминают, что ранее начальник Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов сообщал, что российские военные перебросили на Купянское направление подразделения вновь сформированной 25-й общевойсковой армии взамен подразделений 41-й. Возобновление российских наступательных операций в районе Купянска с участием подразделений 25-й общевойсковой армии, вероятно, призвано отвлечь внимание Украины от других участков фронта на юге Украины, говорится в сводке.



Однако, по оценкам ISW, 25-я общевойсковая армия была спешно развернута раньше намеченной даты и, скорее всего, испытывает острую нехватку личного состава, плохо подготовлена или и то, и другое вместе.



Кроме того, эксперты ISW ранее отмечали присутствие в районе Купянска сильно деградировавших частей Западного военного округа (ЗВО), в частности 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии. Поэтому сейчас ISW не считает, что группировка, состоящая из недавно сформированной 25-й общевойсковой армии с деградировавшими частями ЗВО, сможет вести значимые наступательные действия в этом районе.



В оккупированной российскими войсками Новой Каховке (Херсонская область) в результате взрыва автомобиля погиб глава местной отделения партии "Единая Россия“ Владимир Малов.



Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента РФ в 2024 году из-за "специальной военной операции“ (как власти России называют вторжение в Украину). Об этом Кадыров заявил во время флешмоба в Грозном, приуроченного ко дню рождения Владимира Путина, пишет Meduza. "Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну“, — сказал Кадыров.



Дональд Трамп снова предложил Украине “отдать“ России свои русскоязычные регионы. “Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну“, - заявил он порталу Just the News.

