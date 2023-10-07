ФОТО | “Левадия“ и “Флора“ продолжают борьбу за чемпионство

После безголевого первого тайма хозяева поля вышли вперед на 62-й минуте благодаря голу Тристан Тоомас Теэвяли.

Однако радость была недолгой, сначала Жоао Педро с пенальти на 75-й минуте сравнял счет, а через четыре минуты Фелипе Фелисио обеспечив победу “Левадии“ со счетом 2:1.

У лидирующей “Левадии“ 69 очков, но “Флора“, сыгравшая на игру меньше, отстает на три очка. „Калев“ занимает шестое место с 40 очками.

Помимо “Левадии“, три очка набрал и нарвский „Транс“, обыгравшая дома тартускую “Таммеку“ со счетом 2:0.

В заключительном матче дня “Флора“ принимала “Курессааре“.

Константин Васильев вывел “Флору“ вперед на 33-й минуте, и со счетом 1:0 команды ушли на перерыв. На 59-й минуте Михаэль Лиландер удвоил преимущество “Флоры“, а на 79-й минуте Никита Михайлов поставил победную точку.

Таблица: