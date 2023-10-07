Таллинн передает эстафету Вильнюсу, который станет Зеленой столицей Европы 2025. А что принес этот титул Таллинну?
Церемония передачи титула Зеленой столицы Европы только что прошла в Таллинне, где была представлена новая Зеленая столица Европы 2025 года. Хотя победитель будущего года уже был известен (Валенсия), следующая Зеленая столица Европы была объявлена на торжественной церемонии, по случаю которой также был подготовлен фильм о природе «Зеленый Таллинн“ (режиссеры Йоозеп Матьюс и Катри Раннасту, оригинальная музыка Тауно Айнтса). Подробнее о титуле и его значении рассказывает Криста Кампус, руководитель проекта «Зеленая столица Европы“.
Как в прошлом году Таллинн унаследовал титул Зеленой столицы Европы от французского города Гренобля, а в следующем году Зеленой столицей Европы станет Валенсия в Испании, так и теперь в Таллинне избрана Зеленая столица Европы 2025 года. Какова цель этого титула?
Вильнюс, Зеленая столица Европы 2025 года, получил свой титул 5 октября на торжественной церемонии в Котле культуры. Кроме того, были вручены также награды «Европейский город зеленого листа 2025 года“. Эти титулы признают достижения городов Европы в сфере экологии и Зеленого поворота. Когда титутл претендовал Таллинн, деятельность города рассматривалась по 12 категориям. Теперь правила изменились и рассмотриваются семь категорий:
качество воздуха;
качество воды;
природное разнообразие;
зеленые зоны и устойчивое землепользование;
отходы и экономика замкнутого цикла;
шум;
смягчение последствий изменения климата и энергоэффективность;
адаптация к изменениям климата.
Титул присуждает Европейская комиссия, и победителя объявляет комиссар Еврокомиссии по окружающей среде. Соискание титула происходит в два этапа: сначала поданная городами письменная заявка оценивается экспертами в данной сфере, и на этой основе выбираются финалисты. Финалисты представляют свою деятельность и планы международному жюри, которое из числа финалистов выбирает победителя.
Новым победителем – Зеленой столицей Европы 2025 года стал Вильнюс. Наиболее знакомый нам среди финалистов Вильнюс (592 400 жителей), столица, как и Таллинн, с 2016 года инвестировал в строительство новой велосипедной инфраструктуры длиной почти 100 км. В рамках Вильнюсского плана устойчивого развития был принят ряд других зеленых мер. Как и в Таллинне, в Вильнюсе тоже много зелени – насаждения занимают 61 % территории города.
Другими финалистами были Гимарайнш (Португалия) и Грац (Австрия). Грац, второй по величине город Австрии (300 000 жителей), отличился комплексным климатическим планом, направленным на сокращение выбросов парниковых газов и смягчение местных последствий изменений климата. В 2013 году городской совет взял на себя обязательство превратить Грац в умный город: включая достижение энергоэффективности, сокращение выбросов и экономию ресурсов. Гимарайнш (156 900 жителей) уже несколько лет работает над многими экологическими целями, такими как планы устойчивой городской мобильности, увеличение и управление зелеными насаждениями, а также программы образования и повышения осведомленности. Город поставил своей целью стать климатически нейтральным к 2030 году.
Финалистами состязания за титул «Европейского города зеленого листа“ стали Тревизо (Италия) и Виладеканс (Испания), оба города завоевали титул на 2025 год! Титул «Зеленого листа“ по сути то же самое – знак признания экологической деятельности города. Но «Зеленый лист“ предназначен для городов с населением менее 100 000 человек. Однако победителем на этот раз был избран Вильнюс. Поздравляем наших дорогих коллег и желаем удачи!
Как была организована передача титула?
Каждый обладатель титула Зеленой столицы может самостоятельно оформить художественную часть церемонии награждения. Поскольку Таллинн также является Городом музыки ЮНЕСКО, нам было очень приятно представить как уникальную культуру Эстонии, так и разнообразную природу Таллинна.
На торжественной церемонии состоялась премьера фильма Йоозепа Матьюса и Катри Раннасту о природе «Зеленый Таллинн“, оригинальную музыку к которому, «Времена года“, написал композитор Тауно Айнтс, а представил вместе с фильмом в зале Котла культуры Таллиннский камерный оркестр под управлением Тыну Кальюсте.
Я очень рада, что мы как Зеленая столица внесли свой вклад в развитие культуры Эстонии.
Чего Таллинн достиг в этом году? Какие проекты были самыми выдающимися?
В Таллинне была (и продолжается) очень насыщенная программа Зеленой столицы: в ее рамках мы организовали более сотни различных мероприятий, выставок, курсов, кампаний и т. д. Конечно, отдельно хочу выделить наш флагманский проект «Зеленый след“, который наравне с новыми велодорожками – наиболее заметен в городском пространстве. Самым известным объектом «Зеленого следа“, безусловно, стал летний парк на Ратушной площади, который был очень хорошо принят народом – я ни разу не видела, чтобы там не сидел кто-нибудь из гулявших по Ратушной площади. Это хороший пример тактического урбанизма, когда неиспользуемая открытая территория была освоена простыми средствами и месту было придано новое дыхание. Парк будет открыт до 25 октября.
В сентябре прошла успешная кампания в защиту Балтийского моря, которую мы организовали совместно с командой Let's do it World, городом Хельсинки и Фондом Джона Нурминена. В нем приняли участие более 43 городов и 90 000 участников из девяти стран Балтийского моря. В рамках кампании была открыта успешная выставка «Уходим в ноль!“, которую до сих пор можно посмотреть в культурном центре «Сальме“.
Уже на этих выходных стартует первое Народное собрание Зеленой столицы Таллинна, в котором примут участие 60 человек с разным опытом, разных возрастов и национальностей. Своими совместными обсуждениями и предложениями они помогут планированию деятельности города по лучшему объединению зеленых зон Таллинна в единое целое.
Мы также рады, что в этом году на Путукавяйле началось строительство долгожданного огорода Пельгу – вскоре у жителей города появится первый арендный огород. На самом деле есть и другие важные темы и события: инициативы по сохранению природного разнообразия, инициирование программы Test in Tallinn, руководство по экологически чистым мероприятиям и введение требования посуды повторного использования на крупных мероприятиях в Таллинне, примером чего стал Молодежный праздник песни и танца и предотвращенные им несколько тонн мусора, а также Неделя зеленых технологий, стартующая в середине ноября, и Ярмарка зеленых технологий Nexpo.
Какова была реакция жителей Таллинна на получение титула Зеленой столицы и на связанные с этим мероприятия?
Похоже, темы окружающей среды становятся для людей все более важными. Касаются ли они повседневных привычек горожан в части мусора, мобильности и т. д. или же среды их обитания, шума, зелени, автомобильного движения на родной улице. Или возьмем вопрос, возникший этим летом, когда в городе из-за засухи прекратили косить траву: нужно ли срезать зелень, которая помогает нам адаптироваться к последствиям жаркой погоды и осадков, чтобы иметь «красивую“ и «корректно покошенную лужайку“? Или мы могли бы подумать о том, что зеленые насаждения и зеленые зоны в городах являются средой обитания для различных видов растений и животных. Если косить реже, то растения, насекомые и животные смогут сохранить свою естественную среду обитания, а природное разнообразие города увеличится.
Проблемы окружающей среды подогревают страсти, потому что люди часто не понимают их причин. На мой взгляд, год Зеленой столицы определенно помог повысить осведомленность людей об экологических проблемах и стимулировать дискуссии о том, как лучше адаптироваться к меняющемуся климату. А также – как найти баланс между сохранением зеленых зон и поддержкой природного разнообразия, чтобы обеспечить здоровую и устойчивую среду обитания для людей и сохранить биологическое разнообразие города.
О чем узнали власти города в связи с годом Зеленой столицы Европы? Обнаружились ли какие-то очень явные болевые точки?
Титул Зеленой столицы Европы, конечно, не был для города просто наградой – это обязательство, обещание и вызов. Он призывает нас к инновациям, развитию, и мы являемся примером для других городов Европы и мира. Это напоминает нам о нашей ответственности за защиту и сохранение окружающей среды не только для себя, но и для будущих поколений.
Разумеется, были и болевые точки, но инициировать изменения и управлять ими не всегда просто и удобно. Конечно, пришлось усвоить, что каких-либо крупных изменений добиться невозможно, действуя в одиночку. Необходимы всеохватные действия с участием всех сторон, а также очень хорошая коммуникация как внутри городской организации, так и в сотрудничестве с гражданами, государством и другими заинтересованными группами, независимо от того, говорим ли мы о развитии сети велосипедных дорожек, экономике замкнутого цикла или озеленении города.
Иногда все это занимает (слишком) много времени, но без этого не обойтись. Эту систему мы также пытаемся развивать и в работе Центра компетенций устойчивого управления городом, запущенного в рамках Зеленой столицы. Один из основополагающих принципов Зеленой столицы – принцип «творим вместе“: участие и общение с жителями города важны, поскольку они создают основу для развития города.
Я также считаю очень важным, что в титульный год мы много вложили в инклюзивность и развитие диалога. В качестве примера можно привести уже упомянутое Народное собрание, а также масштабную реконструкцию улицы Лийвалайа и создание Таллиннского инклюзивного центра Avalinn.
Какой совет Таллиннская городская управа дает Вильнюсу, следующей Зеленой столице?
Основа всего – сотрудничество! Проблемы окружающей среды сложны и они трудны для понимания людей. Чтобы построить устойчивый и сохраняющий гибкость город, необходимо объяснить горожанам, почему эти шаги важны и необходимы.
А в более широком плане – изменился ли Таллинн благодаря титулу? Повлияет ли этот год на будущее Таллинна?
Конечно, да и, конечно, повлияет. Я очень рада, что титул Зеленой столицы Европы и сам этот год послужили ускорителем Зеленого поворота. Считаю, что многие проекты, начавшиеся или набравшие обороты в этом году, такие как Путукавяйл, Test in Tallinn или вышеупомянутый «Зеленый след“, в ближайшем будущем во многом станут формировать Таллинн. Считаю, что проект «Зеленая столица“ не является для Таллинна разовым мероприятием, и в будущем мы продолжим устойчивый курс. Если пройтись по Таллинну через пять и более лет, то городской пейзаж, зародившийся в нашем году, будет иметь уже совсем другой вид.
Планирует ли Таллинн и в будущем участвовать в проекте Зеленой столицы?
Таллинн до конца года является ведущим партнером Европейской сети Зеленых столиц и навсегда останется ее членом. Фактически мы продолжим носить это звание – Таллинн всегда будет Зеленой столицей Европы 2023 года.
Что мог бы взять с собой из этого года среднестатистический таллиннец лично?
Нет такого понятия, как средний таллиннец. Каждый человек — исключителен, уникален. Надеюсь, что все таллиннцы так или иначе приняли участие в годе Зеленой столицы: дети – в тематических таллиннских школах и детских садах года, взрослые – в различных мероприятиях, работах, поездках на природу и курсах. Люди присоединялись к нашим кампаниям, пробовали пользоваться «Зеленым компасом“ и давали обещания сделать свое поведение более щадящим к окружающей среде.
Безусловно, замечены изменения в нашем городском пространстве: проект «Зеленый след“, в рамках которого высажено 150 деревьев Праздника песни и танца, создано 14 цветочных лугов, летний парк на Ратушной площади (он вернется в следующем году), восемь новых парклетов, вскоре будет завершено строительство новой зоны отдыха в Пирита, а к декабрю – новое городское пространство возле Горхолла и Круизного порта. В разработке — создание двух новых подохранных территорий.
Кроме того, в этом году в городе высажена тысяча тенистых деревьев, в рамках народного бюджета в центре появились первые озелененные автобусные остановки, а также – в виде эксперимента по увеличению природного разнообразия – в городском пространстве впервые проведен менее масштабный покос