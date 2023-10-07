„Самая серьезная озабоченность“. Мировая реакция на эскалацию конфликта в Израиле

Евросоюз осудил нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль. «Мы однозначно осуждаем нападения ХАМАС“, — написал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

С осуждением палестинской стороны выступила Германия. «Мы полностью солидарны с Израилем“, — написала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Твиттере выразил поддержку Израилю, солидарность с пострадавшими, их семьями и близкими и «решительно осудил террористические нападения на Израиль“.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна «однозначно осуждает ужасное нападение ХАМАС на израильское гражданское население“.

Президент Сербии Вучич осудил нападение на Израиль и призвал стороны к миру.

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал стороны вооруженного конфликта к сдержанности.

„Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром и избегать необдуманных шагов, которые могут привести к эскалации напряжённости“, — цитирует его слова агентство Anadolu.

При этом, как сообщает агентство, Эрдоган заявил, что выступает «против любых покушений на мечеть Аль-Акса“. ХАМАС назвал свою операцию «Наводнение Аль-Акса“, обвинив Израиль в оккупации и вторжениях в мечеть на Храмовой горе в Иерусалиме.

Также о сдержанности высказалась и российская сторона. РФ выражает серьезную озабоченность в связи обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

„Подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем“, — заявила она.