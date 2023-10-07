Словакия прекращает отправку военной помощи Украине

Временное правительство Словакии заявило о прекращении отправки дальнейшей военной помощи Украине на фоне переговоров партий о формировании коалиции после выборов. Об этом сообщило в пятницу, 6 октября, издание Politico со ссылкой на представителя словацкого правительства. “Уходящее правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику в Украину“, - заявил представитель кабинета, которого цитирует Politico.



Ранее министерство обороны страны рассматривало возможность отправки нового пакета помощи, но этому воспротивилась президент Зузана Чапутова, апеллируя к состоявшимся выборам, на которых победила партия противника поддержки Украины Роберта Фицо.



Сейчас его партия и другие политсилы, выступающие против поддержки Украины, ведут переговоры о формировании коалиции. Поэтому до создания нового правительства Братислава заморозила помощь Украине.