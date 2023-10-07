Умерла жена экс-тренера “Манчестер Юнайтед“. Они прожили вместе 57 лет

„Все в «Манчестер Юнайтед“ выражают искренние соболезнования сэру Алексу Фергюсону и его семье в связи с кончиной леди Кэти. Леди Кэти была любимой женой, матерью, сестрой, бабушкой и прабабушкой, а также опорой сэра Алекса на протяжении всей его карьеры“, – говорится в заявлении «Юнайтед“.

Кэти и Алекс познакомились в 1964 году, когда будущему тренеру «МЮ“ было 23 года, а два года спустя они поженились и прожили вместе 57 лет. У них родилось трое сыновей. У Кэти и Алекса 12 внуков и один правнук.

Фергюсон возглавлял "МЮ“ c 1986 по 2013 год и является самым титулованным тренером в истории британского футбола.

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