ВИДЕО | Израиль подвергся новому ракетному удару. Власти остановили подачу электроэнергии в Сектор Газа

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа. Начиная с 06:28 утра сигналы тревоги звучали во многих городах страны, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Обстрел продолжался около получаса. Армия призвала миллионы жителей южных и центральных районов Израиля оставаться в защищенных местах, пишет Meduza.

На данный момент сообщается, что погибло более 100 израильтян, почти 300 ранено, около 35 человек захвачены в заложники в результате атаки ХАМАС. Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию, пишет Deutsche Welle.

Моххамед Деиф, военный лидер группировки ХАМАС, контролирующей Газу, заявил, что по территории Израиля выпустили более пяти тысяч ракет. «Мы решили заявить, что терпению нашему пришел конец. Это день величайшей битвы за прекращение последней оккупации на земле“, — сказал он. Махмуд Аббас, представитель соперничающей с ХАМАС партии Фатх, признанный лидер палестинской автономии, находящийся не в Газе, а на Западном берегу реки Иордан, заявил, что у палестинского народа есть право защищать себя от «террора поселенцев и оккупационных войск“. Это заявление он сделал во время срочного заседания, созванного в городе Рамалла на Западном берегу, пишет BBC.

Вооруженные палестинцы из сектора Газа проникли на территорию Израиля и зашли в несколько населенных пунктов близ границы. Представители Сил обороны Израиля заявили, что проникновения были по суше, по морю и по воздуху — на парапланах.

На израильской территории идут перестрелки между израильскими солдатами и палестинцами. В зоне риска оказалось много местных жителей и туристов, приехавших на юг Израиля в ходе завершающего дня еврейского праздника Суккот. Есть сообщения, что палестинцы зашли в дома израильских жителей, при этом сами израильтяне могут укрываться в убежищах или бронированых помещениях внутри квартир;

Премьер-министр Израиля назвал происходящее полномасштабной войной, распорядился о широкой мобилизации резервов и сказал, что противник заплатит невиданную доселе цену;

Заместитель политического крыла ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что в плену у палестинцев находятся старшие офицеры израильской армии. Он заявил телеканалу «Аль-Джазира“: «То, что есть у нас, позволит освободить всех заключенных“. Имеется в виду потенциальный обмен пленных израильтян на палестинцев в тюрьмах Израиля. „Убито много палестинцев и погибло много израильтян, многие взяты в плен, битва в самом разгаре“, — заявил представитель ХАМАС.