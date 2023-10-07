ФОТО | И дождь не помеха: в Тарту прошел осенний детский забег

Тартуский городской марафон является уникальным спортивным событием в Эстонии: вся марафонская дистанция протяженностью 42 км образует один круг, а это означает, что каждый километр трассы уникален и дарит новые несравнимые впечатления. Из дистанций Тартуского марафона можно выбрать полумарафон или 10-километровую беговую дистанцию.