07.10.2023, 10:49
ФОТО | И дождь не помеха: в Тарту прошел осенний детский забег
ФОТО: Marina Begunkova
Сегодня в Тарту настоящий спортивный праздник. Несмотря на шквалистый ветер и дождь, сотни человек примут участие в осенних забегах. А началось все ранним утром, когда на дистанцию вышли самые маленькие спортсмены.
Тартуский городской марафон является уникальным спортивным событием в Эстонии: вся марафонская дистанция протяженностью 42 км образует один круг, а это означает, что каждый километр трассы уникален и дарит новые несравнимые впечатления. Из дистанций Тартуского марафона можно выбрать полумарафон или 10-километровую беговую дистанцию.
Смотрите, как сегодня утром прошел забег самых юных любителей спорта.