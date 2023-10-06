Правительство РФ запретило украинцам въезжать в Россию через Эстонию

С полуночи 16 октября украинцы, приезжающие в Россию из третьих стран, смогут въезжать в страну только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" (из Латвии) в Псковской области и аэропорт Шереметьево, сообщает Медуза.

Новые правила распространяются на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.

Правительство назвало это решение временным, оно направлено на обеспечение безопасности жителей РФ "в сложившихся условиях".

В правительстве отметили, что эти правила не распространяются на украинцев, находящихся на оккупированных российскими войсками территориях Украины.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .