Правительство РФ запретило украинцам въезжать в Россию через Эстонию
Правительство России ввело особый порядок въезда в страну для граждан Украины, приезжающих из третьих стран. Об этом сообщает "Интерфакс“ со ссылкой на распоряжение кабмина.
С полуночи 16 октября украинцы, приезжающие в Россию из третьих стран, смогут въезжать в страну только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" (из Латвии) в Псковской области и аэропорт Шереметьево, сообщает Медуза.
Новые правила распространяются на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.
Правительство назвало это решение временным, оно направлено на обеспечение безопасности жителей РФ "в сложившихся условиях".
В правительстве отметили, что эти правила не распространяются на украинцев, находящихся на оккупированных российскими войсками территориях Украины.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.