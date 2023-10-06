МНЕНИЕ | Может ли Эстония полагаться на эстонских русских?
Сейчас Россию вполне можно сравнить со сталинским СССР 1920-30-х годов. По крайней мере, в части воинственности и идеологической несовместимости с демократическими устоями, к которым стремится Эстония. Вполне естественно, что руководство нашей страны смотрит на проживающих в стране русских с опаской – можно ли на них рассчитывать в трудную минуту или же они представляют собой т.н. пятую колонну, готовую в любой момент пожертвовать столь дорогой каждому эстонцу независимостью ради имперских амбиций восточного соседа? - пишет публицист Дмитрий Иванов.
Мы привыкли слышать, что идентичность проживающих в Эстонии русских неразрывно связана с Россией, и никакой возможности это изменить не существует. В результате эстонские русские оказываются как бы заложниками ситуации – в качестве проводников идей современной России их не хочет принимать за своих Эстонское государство, а любые попытки завести разговор о существовании самобытной культуры русской общины Эстонии воспринимаются многими соплеменниками чуть ли не как посягательство на святое.