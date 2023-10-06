МНЕНИЕ | Может ли Эстония полагаться на эстонских русских?

Мы привыкли слышать, что идентичность проживающих в Эстонии русских неразрывно связана с Россией, и никакой возможности это изменить не существует. В результате эстонские русские оказываются как бы заложниками ситуации – в качестве проводников идей современной России их не хочет принимать за своих Эстонское государство, а любые попытки завести разговор о существовании самобытной культуры русской общины Эстонии воспринимаются многими соплеменниками чуть ли не как посягательство на святое.

На самом деле эстонские русские хоть и используют в повседневной жизни русский язык, воспитаны на базе русской классики и православных традиций, но всегда отличались от проживающих в России соплеменников. Иногда при посещении России им даже говорили, что те говорят с эстонским акцентом — в т.ч. владеющие эстонским языком слабо. На самом деле, конечно, акцента нет, но порой проскакивают интонации или словосочетания, характерные именно для Эстонии. И не только это. Русскоязычные жители Эстонии переняли у эстонцев некоторые традиции и даже манеру поведения. Для эстонских русских совершенно нормально отмечать Иванов день (Яанипяэв), тогда как в России хоть в народном календаре и имеется схожий день Ивана Купалы, но столь широкого распространения как в Эстонии он не получил. А ещё мы посещаем рождественские базары и даже порой накрываем стол не только 7 января, но и в конце декабря вместе с эстонцами. Отличия перечислять можно и дальше – их много, хоть мы их зачастую и не замечаем.