Правда ли, что в Крыму нашли российский паспорт Елены Зеленской?

„Проверено“ постаралось отследить, откуда началось распространение вирального видео. Оказалось, что первоисточник — не ресурсы властей или силовых ведомств, а крымские Telegram-каналы. По данным сервиса TGStat, наиболее ранняя публикация с роликом и ключевыми словами появилась днём 28 сентября в канале «Крым наш“ (менее 800 просмотров, пост был удалён 30 сентября). Спустя 43 минуты аналогичная запись вышла в канале «Новости Крыма“ (27 000 просмотров), при этом на видео было наложено лого канала. По прошествии ещё часа ролик со своим логотипом опубликовал канал «Севастополь Info“ (10 000 просмотров) — именно эта версия с 30 сентября стала расходиться по всем упомянутым в начале разбора СМИ и соцсетям.

Понять, что на распространяемом видео показан поддельный паспорт, можно по нескольким признакам. Например, «Проверено“ установило, что в документе, который якобы был выдан 9 апреля 2014 года, используется фотография Зеленской, опубликованная 20 марта 2023 года на сайте президента Украины и в соцсетях (Facebook и Instagram) его супруги. Снимок был размещён в заметках о работе украинского центра, созданного в Вильнюсе по инициативе первых леди Украины и Литвы. При этом фото Зеленской, судя по всему, было сделано немного раньше — в конце февраля 2023 года.

Кроме того, снимок не соответствует требованиям, предъявляемым к фото на паспорт РФ. Так, Зеленская улыбается, хотя выражение лица должны быть нейтральным, а овал её лица не занимает 70–80% площади фото.

На видео заметна серия паспорта: 20 20. Некоторые российские и украинские издания, а также фактчекеры, в том числе наши французские коллеги, заявили, что первые две цифры серии соответствуют коду ОКАТО региона, в котором выдан документ, а вторые две — году выдачи. На самом деле это не совсем так.

Число 20 действительно соответствует коду Воронежской области, хотя паспорт Зеленская якобы получала в Крыму. Согласно сайту «Блокнот Воронеж“, местная полиция опровергла выдачу подобного документа: «Бланк с данной серией и номером в ГУ МВД России по Воронежской области не поступал, указанный документ не выдавался“. Однако в редких случаях первые две цифры серии паспорта могут не совпадать с кодом региона. Например, такое происходило как раз тогда, когда паспорта РФ массово выдавали жителям Крыма. Республике Крым в российской кодификации соответствует код 35, при этом в Сети можно найти паспорта жителей полуострова с кодом 33 (Кировская область), 54 (Орловская область) или 39 (в ОКАТО такого кода нет).