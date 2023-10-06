Правда ли, что в Крыму нашли российский паспорт Елены Зеленской?
В конце сентября 2023 года появились сообщения о том, что у первой леди Украины есть российское гражданство: якобы в её национализированной квартире в Ялте в тайнике нашли сумку с паспортом РФ. Мы проверили, так ли это.
Согласно декларации о доходах и собственности Владимира Зеленского, жена президента Украины купила пентхаус в Ялте ещё в 2013 году. В мае 2023-го российские власти Крыма сообщили, что квартира Зеленской перешла в собственность региона, а в конце сентября 2023 года в Сети завирусилось видео, якобы снятое при обыске во время оценки стоимости этого национализированного объекта недвижимости. В ролике демонстрируется, будто бы в тайнике была найдена сумочка Зеленской, внутри которой лежали деньги и паспорт гражданки РФ. «Понятное дело, что получала она его ещё тогда, когда из клоуна (так в пророссийских медиа иногда называют Зеленского. — Прим. ред.) ещё не планировали лепить президента и был вариант ездить на заработки в Россию“, — говорится в Telegram-канале Colonelcassad (291 000 просмотров на момент написания этого разбора). В канале «#Монтян!“ (255 000 просмотров) в подписи к видео задали резонный вопрос: «Российские силовики до обыска не знали о наличии у Ленки Кияшко (девичья фамилия Зеленской. — Прим. ред.) такого паспорта?“ При этом в «Сигнале“ (169 000 просмотров) уточнили, что официально информацию о паспорте «пока не подтвердили“.
Аналогичные публикации появились и в других Telegram-каналах, среди которых «Прямой эфир“ (678 000 просмотров), «Саня во Флориде“ (358 000), «Россия сейчас“ (263 000), «Путин в Telegram“ (194 000), «Дядя Слава“ (199 000), «Правдивости“ (188 000), «Наблюдатель“ (184 000), Voblya (138 000), «Шейх Тамир“ (125 000), «Осташко! Важное“ (119 000), «Александр Семченко“ (86 000), «Яков Кедми“ (73 000), Brief (69 000) и «Соловьёв“ (68 000, пост удалён). О российском паспорте написали и некоторые российские СМИ: «Московский комсомолец“, «Царьград“, «Аргументы и факты“ (публикация удалена), «ТВ-Центр“, «Радио Sputnik“ и «Время пресс“. Также вирусный ролик с предполагаемым обыском встречается на LiveJournal и во «ВКонтакте“, где лишь один пост паблика «Плохие новости“ собрал почти 360 000 просмотров.
„Проверено“ постаралось отследить, откуда началось распространение вирального видео. Оказалось, что первоисточник — не ресурсы властей или силовых ведомств, а крымские Telegram-каналы. По данным сервиса TGStat, наиболее ранняя публикация с роликом и ключевыми словами появилась днём 28 сентября в канале «Крым наш“ (менее 800 просмотров, пост был удалён 30 сентября). Спустя 43 минуты аналогичная запись вышла в канале «Новости Крыма“ (27 000 просмотров), при этом на видео было наложено лого канала. По прошествии ещё часа ролик со своим логотипом опубликовал канал «Севастополь Info“ (10 000 просмотров) — именно эта версия с 30 сентября стала расходиться по всем упомянутым в начале разбора СМИ и соцсетям.
Понять, что на распространяемом видео показан поддельный паспорт, можно по нескольким признакам. Например, «Проверено“ установило, что в документе, который якобы был выдан 9 апреля 2014 года, используется фотография Зеленской, опубликованная 20 марта 2023 года на сайте президента Украины и в соцсетях (Facebook и Instagram) его супруги. Снимок был размещён в заметках о работе украинского центра, созданного в Вильнюсе по инициативе первых леди Украины и Литвы. При этом фото Зеленской, судя по всему, было сделано немного раньше — в конце февраля 2023 года.
Кроме того, снимок не соответствует требованиям, предъявляемым к фото на паспорт РФ. Так, Зеленская улыбается, хотя выражение лица должны быть нейтральным, а овал её лица не занимает 70–80% площади фото.
На видео заметна серия паспорта: 20 20. Некоторые российские и украинские издания, а также фактчекеры, в том числе наши французские коллеги, заявили, что первые две цифры серии соответствуют коду ОКАТО региона, в котором выдан документ, а вторые две — году выдачи. На самом деле это не совсем так.
Число 20 действительно соответствует коду Воронежской области, хотя паспорт Зеленская якобы получала в Крыму. Согласно сайту «Блокнот Воронеж“, местная полиция опровергла выдачу подобного документа: «Бланк с данной серией и номером в ГУ МВД России по Воронежской области не поступал, указанный документ не выдавался“. Однако в редких случаях первые две цифры серии паспорта могут не совпадать с кодом региона. Например, такое происходило как раз тогда, когда паспорта РФ массово выдавали жителям Крыма. Республике Крым в российской кодификации соответствует код 35, при этом в Сети можно найти паспорта жителей полуострова с кодом 33 (Кировская область), 54 (Орловская область) или 39 (в ОКАТО такого кода нет).
Вторые две цифры серии связаны с годом, когда был напечатан бланк паспорта, но также не обязаны совпадать с датой его получения. В блоге компании HFLabs, занимающейся анализом клиентских баз данных, приводят такую статистику: «Мы изучили 100 млн паспортов и нашли правило: у 98,5% документов дата выдачи попадает в интервал от “год печати бланка − 5 лет“ до “год печати бланка + 3 года““. Такое несоответствие получается в результате разных темпов выдачи паспортов в разных регионах России, а ещё связано с особенностями работы «Гознака“.
Также на второй странице указано, что паспорт выдан «отдел УФМС России по Республики Крым в Центральном районе г. Симферополя“, хотя слово «республика“ должно быть в дательном падеже — «республике“. Слово «отдел“ при этом может стоять как в именительном, так и в творительном падеже («отделом“). Кроме того, украинские издания сообщают, что весной 2014 года в графе об органе выдачи паспорта в случае с крымчанами писали просто «Федеральная миграционная служба“, что подтверждается многочисленными фотографиями.
Однако наибольшее скопление ошибок и нестыковок в фальшивом паспорте Зеленской находятся на третьей странице в машиночитаемой строке:
Фамилия закодирована как Zelenskaia, хотя должно быть написано Zelenska8;
Имя и отчество разделены двумя знаками-заполнителями (<<), хотя должны отделяться одним (<);
Отчество закодировано как Vlodymyrovna, хотя должно быть написано Vladimirovna. Латинская буква y соответствует русской букве «ы“;
Вторая строчка начинается так: 202020556675. По правилам сначала в код вносятся три первые цифры серии и шесть цифр номера паспорта, а затем ставится контрольное число (X), то есть должно быть так: 202556675X;
Затем в подделке следует число 100000, хотя в этой части кода указываются данные о дате рождения владельца паспорта в формате ГГММДД (нули ставятся, если день и/или месяц рождения не известны). В случае Зеленской должно быть так: 780206;
После ещё одного контрольного числа указывается пол владельца паспорта: F — женский, М — мужской (который почему-то и отмечен в фальшивке).
Примечательно, что некоторые российские СМИ и блогеры, которые ранее множество раз распространяли фейки, либо обновили свои материалы, либо сообщили о недостоверной информации касательно российского паспорта Зеленской в отдельных публикациях (например, Brief). Так, издания EADaily и «Украина.ру“ в своих исходных заметках дописали, что «информация оказалась ложной“, а в Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко (111 000 просмотров) сообщили, что Зеленская якобы «оперативно опровергла видео“ и что ей «пришлось оправдываться за шутку о российском паспорте“. При этом «Проверено“ никаких комментариев от первой леди Украины не нашло. В «Операции Z“ (109 000 просмотров) написали так: «Ребята, б***ь, давайте стараться лучше. Вместо того чтобы копать реально интересную инфу на глав хохлорежима, вы сказки выдумываете“.
Автор Telegram-канала «Саня во Флориде“ (362 000 просмотров) написал о фейке следующее: «Видео паспорта — роспропаганда и подделка. Фото для паспорта взяли из инстаграма Зеленской, фото опубликовано в 2023 году. А ведь уникальное фото можно было с помощью AI (искусственного интеллекта. — Прим. ред.) сгенерить за пять минут. А эти, из ФСБ, что это сделали, — лентяи и тупицы!“ При этом ещё летом в том же канале выкладывали фото израильского паспорта Зеленской, которое также разбирало «Проверено“ и установило, что это был аналогичный фейк. В том случае опровержения от канала не последовало.
Вероятно, самые неординарные версии появления фейкового документа выдвинули блог «А поговорить?!“ в «Дзене“ (не связан с одноимённым YouTube-каналом журналистки Ирины Шихман**) и издание «Блокнот“. Авторы первого считают, что «дешёвую подделку“ заказала сама Зеленская и умышленно оставила её в тайнике своей ялтинской квартиры (при этом точно не известно, где снят вирусный ролик). Во втором случае предполагают, что фальшивый паспорт при помощи искусственного интеллекта создали российские власти: «То есть на видео подделка? Скорее всего, да. Впрочем, это отнюдь не исключает того факта, что спецслужбы РФ могли изъять паспорт гражданина России Елены Зеленской. Но в силу комплекса причин при создании видео использовали возможности ИИ, который создал абстрактные цифровые обозначения. Ведь если бы кто-то сознательно готовил фальшивку, чтобы выдать её за настоящий документ, он бы учёл нестыковки“.
Итог: Фейк