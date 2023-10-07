Новый мэр Нарвы верит в силу переговоров. Оппозиция: он просто не знает реалии нашего города
5 октября в Нарве выбрали нового мэра. Им стал центрист Яан Тоотс. Оппозиция отказалась голосовать. Тем не менее большинством голосов Тоотса выбрали. Новый мэр воодушевлен предстоящей работой. Он намерен в ближайшее время провести встречи с горожанами, собрать новый состав горуправы и начать регулярные встречи с представителями различных министерств для переговоров об инвестициях, о мерах поддержки Нарвы и для прозрачности политической жизни приграничного города. Он даже верит в силу переговоров между коалицией и оппозицией. Представители оппозиционной фракции считают это наивностью нового мэра.
Алексей Евграфов, лидер фракции Narva, проявивший инициативу пригласить в приграничный город на пост мэра Яана Тоотса, сказал, что сотрудничество между ними уже начато. "Основные аспекты его работы на посту мэра мы обговорили до выборов, главная его задача сейчас будет в том, чтобы наладить сотрудничество между городской управой и городским собранием“, – уточнил Евграфов. На выборы новой управы есть две недели. «Яан как мэр должен сам предложить, с кем он хочет работать, мы не можем ему навязать свои кандидатуры“, – заметил депутат. Также Евграфов сказал, что нынешняя коалиция договорилась с Тоотсом о том, что он будет часто общаться с министерствами, в первую очередь с министерством финансов и социальным. "И что важно, с канцлерами, – добавил нарвский депутат. – Для того, чтобы город получил новые инвестиции и сохранил прежние договоренности о финансировании заявленных ранее проектов“.
Яан Тоотс подтвердил эту информацию. Он сказал, что будет стремиться к успешному развитию города, но поскольку все зависит от бюджета, то нужно вести переговоры с правительством. "Я буду часто ездить в Таллинн, встречаться с министерствами, искать варианты поддержки города. Нужно объяснять, на что нам нужны деньги, как мы будем их тратить. Если мы сможем это делать разумно, то я думаю, нам будут помогать. Правильно говорит госпожа Райк, что здесь начинается Европа и здесь начинается Эстония“, – объяснил свою позицию новый мэр.
Тоотс планирует проводить в Нарве будние дни, а на выходные уезжать в Тарту, так как там его семья и дом. В Тарту он не сложит с себя обязанности депутата. По его мнению, работу с документами можно вести в вечернее время, так что Тоотс не видит препятствий в том, чтобы совмещать работу мэра Нарвы и участие в горсобрании Тарту.
Его вдохновляет возможность заняться политической деятельностью. "Но я думаю не о своей политической карьере и голосах избирателей, а об обычных жителях Нарвы, я хочу быть таким мэром, кто заботится о развитии города“, – сказал Тоотс журналистам после того, как за его кандидатуру на пост мэра проголосовало 19 народных избранников.
На вопрос репортера RusDelfi, как он будет общаться с горожанами, планирует ли коммуникации через фейсбук, мэр ответил, что он "не человек фейсбука", и что он хочет встречаться лично с нарвитянами. "У меня уже были встречи с коллективами в Нарве, буду говорить с учителями в ближайшие дни. Во время предвыборной кампании кандидаты общаются с избирателями, я также сейчас буду общаться с населением, чтобы знакомиться и узнавать, кто чем живет. Я найду контакт с населением“, – уверенно сказал Тоотс.
Что думает оппозиция?
Яна Кондрашова, лидер фракции Respekt, на вопрос, почему депутаты ее фракции решили не принимать участие в голосовании, ответила: "Потому что мы сразу были против аргументов, которые выдвигались как основные за вотум недоверия Катри Райк. Это был скандальный момент, связанный с переименованием улиц. Потом наши коллеги немного по-другому озвучили эти причины. Это не наша война, мы не хотели помогать выбирать нового мэра“.
Ожиданий от мэра у оппозиционных депутатов пока нет. "Лично на меня Тоотс не произвел впечатления на встрече перед сессией горсобрания, он не ответил ни на один наш вопрос, он вообще старался не отвечать вопросы конкретно, – сказала Кондрашова. – Он ожидал, возможно, какую-то провокацию от нас. При этом он заявил, что готов к диалогу. По-моему, это не так“. По словам Кондрашовой, новый мэр не дал оценку тем событиям, которые недавно произошли в Нарве, не высказал своего мнения по поводу того, что ждет город в ближайшем будущем – переход на эстоноязычное образование, например. "У меня сложилось впечатление, что он не владеет ситуацией, конечно, нужно время, чтобы вникнуть, но делать ему это нужно будет быстро“, – уточнила депутат.
„Он говорил, что с оппозицией надо работать, приводил в пример, как это устроено в Тарту, но это только еще раз доказывает, что он не понимает специфики Нарвы. Здесь ему большинство, то есть фракция фракция Narva, не даст работать с меньшинством – с нами, фракцией Respekt“, – считает Кондрашова. По ее мнению, любая его инициатива поддержать оппозицию не пройдет.
Сам Тоотс считает, что конфликт оппозиции и коалиции в Нарве сильно преувеличен. «Есть и будут разные мнения у двух сторон, но есть же переговоры, они помогают найти общий язык“, – сказал мэр Нарвы. "Я думаю, мы найдем общий язык, если нет, то у нас демократия – все будет решаться голосованием“, – добавил он.
На замечание репортера о том, что часто вместо переговоров у оппозиции и коалиции получается пинг-понг оскорблений, Тоотс ответил, что политик должен быть готов к этому. Он не сказал четко, считает ли он это допустимым или нет, но посмеялся над предложением провести разговор об этом с депутатами. "Я не осмелюсь им так сказать“, – улыбнулся Тоотс.
В целом Яан Тоотс готов остаться в политической жизни Нарвы надолго. Если власть не изменится, и ему предложат быть мэром на следующий срок, то он вновь согласится. Сейчас же он начнет с комплектации нового коллектива горуправы и встреч с горожанами.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.