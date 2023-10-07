Новый мэр Нарвы верит в силу переговоров. Оппозиция: он просто не знает реалии нашего города

Его вдохновляет возможность заняться политической деятельностью. "Но я думаю не о своей политической карьере и голосах избирателей, а об обычных жителях Нарвы, я хочу быть таким мэром, кто заботится о развитии города“, – сказал Тоотс журналистам после того, как за его кандидатуру на пост мэра проголосовало 19 народных избранников.

Тоотс планирует проводить в Нарве будние дни, а на выходные уезжать в Тарту, так как там его семья и дом. В Тарту он не сложит с себя обязанности депутата. По его мнению, работу с документами можно вести в вечернее время, так что Тоотс не видит препятствий в том, чтобы совмещать работу мэра Нарвы и участие в горсобрании Тарту.

Яан Тоотс подтвердил эту информацию. Он сказал, что будет стремиться к успешному развитию города, но поскольку все зависит от бюджета, то нужно вести переговоры с правительством. "Я буду часто ездить в Таллинн, встречаться с министерствами, искать варианты поддержки города. Нужно объяснять, на что нам нужны деньги, как мы будем их тратить. Если мы сможем это делать разумно, то я думаю, нам будут помогать. Правильно говорит госпожа Райк, что здесь начинается Европа и здесь начинается Эстония“, – объяснил свою позицию новый мэр.

Алексей Евграфов, лидер фракции Narva, проявивший инициативу пригласить в приграничный город на пост мэра Яана Тоотса, сказал, что сотрудничество между ними уже начато. "Основные аспекты его работы на посту мэра мы обговорили до выборов, главная его задача сейчас будет в том, чтобы наладить сотрудничество между городской управой и городским собранием“, – уточнил Евграфов. На выборы новой управы есть две недели. «Яан как мэр должен сам предложить, с кем он хочет работать, мы не можем ему навязать свои кандидатуры“, – заметил депутат. Также Евграфов сказал, что нынешняя коалиция договорилась с Тоотсом о том, что он будет часто общаться с министерствами, в первую очередь с министерством финансов и социальным. "И что важно, с канцлерами, – добавил нарвский депутат. – Для того, чтобы город получил новые инвестиции и сохранил прежние договоренности о финансировании заявленных ранее проектов“.

На вопрос репортера RusDelfi, как он будет общаться с горожанами, планирует ли коммуникации через фейсбук, мэр ответил, что он "не человек фейсбука", и что он хочет встречаться лично с нарвитянами. "У меня уже были встречи с коллективами в Нарве, буду говорить с учителями в ближайшие дни. Во время предвыборной кампании кандидаты общаются с избирателями, я также сейчас буду общаться с населением, чтобы знакомиться и узнавать, кто чем живет. Я найду контакт с населением“, – уверенно сказал Тоотс.

Что думает оппозиция?

Яна Кондрашова, лидер фракции Respekt, на вопрос, почему депутаты ее фракции решили не принимать участие в голосовании, ответила: "Потому что мы сразу были против аргументов, которые выдвигались как основные за вотум недоверия Катри Райк. Это был скандальный момент, связанный с переименованием улиц. Потом наши коллеги немного по-другому озвучили эти причины. Это не наша война, мы не хотели помогать выбирать нового мэра“.

Ожиданий от мэра у оппозиционных депутатов пока нет. "Лично на меня Тоотс не произвел впечатления на встрече перед сессией горсобрания, он не ответил ни на один наш вопрос, он вообще старался не отвечать вопросы конкретно, – сказала Кондрашова. – Он ожидал, возможно, какую-то провокацию от нас. При этом он заявил, что готов к диалогу. По-моему, это не так“. По словам Кондрашовой, новый мэр не дал оценку тем событиям, которые недавно произошли в Нарве, не высказал своего мнения по поводу того, что ждет город в ближайшем будущем – переход на эстоноязычное образование, например. "У меня сложилось впечатление, что он не владеет ситуацией, конечно, нужно время, чтобы вникнуть, но делать ему это нужно будет быстро“, – уточнила депутат.