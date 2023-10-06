Ночью Россия нанесла ракетный удар по Харькову. Погибли 10-летний мальчик и его бабушка

Российские войска в ночь на пятницу, 6 октября, нанесли ракетный удар по Харькову. В результате попаданий в Киевском и Основянском районах города были повреждены два многоэтажных жилых дома и трехэтажное здание, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным областной прокуратуры, в результате обстрела пострадали 29 человек. Погибли 10-летний мальчик и его 67-летняя бабушка. Из-под завалов также спасли 11-летнего младенца, получившего ранения. Днем 6 октября спасательно-розыскные работы продолжались.

Власти не успели объявить воздушную тревогу

Как отмечают украинские СМИ, перед попаданием ракеты в городе не звучала воздушная тревога. “Воздушная тревога раздалась сразу, как начались взрывы. Мы должны понимать, что такое расстояние, что “Искандер“ прилетает очень быстро“, - объяснил мэр Харькова Игорь Терехов.

„Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать. Отмечаю, что иногда врагу удается делать это скрытно. И тогда тревога приходит вместе со взрывами. Здесь ничего не поделаешь“, - подтвердил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Президент Украины выразил соболезнования близким погибших и пострадавших.

В российском Минобороны не комментировали ракетный удар, но в провоенных российских Telegram-каналах появились сообщения о якобы пораженной в Харькове “точке дислокации иностранных наемников“.

Накануне в результате российского ракетного удара по селу Гроза Купянского района Харьковской области погибли 52 человека, в том числе шестилетний мальчик. Ракета попала в здание кафе, где в это время находились около 60 человек, пришедших на поминки погибшего на войне односельчанина.

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