85-летняя бабушка не принимает никаких лекарств и рассказывает о том, что помогает ей сохранять здоровье

Регулярные занятия гимнастикой продолжаются уже 23 года. “А потом наступил новый век, и появилась мысль: хочу дожить до 90 лет!“ — с восторгом восклицает бабушка. Она почти всегда издает восторженный возглас, когда узнает какую-то новую интересную информацию.

„И тогда я начала думать о том, что для этого нужно предпринять: образ жизни должен быть регулярным, — рассказывает бабушка о своих планах дожить до 90 лет. — С 2000 года я пью тибетский молочный гриб. Также я начала употреблять придающее сил блюдо — смешанные в банке клюкву, мед и чеснок“.