25.12.2023, 20:50
85-летняя бабушка не принимает никаких лекарств и рассказывает о том, что помогает ей сохранять здоровье(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
Моя 85-летняя бабушка Тийу — жизнерадостная, любопытная, целеустремленная и добродушная. В трудные или страшные моменты жизни я всегда думаю, а что бы на моем месте сделала бабуля?
Каждое утро бабушка делает зарядку. Упражнения выполняет стоя, сидя и лежа. В среднем сорок пять минут.
По воскресеньям бабушка отдыхает.
Регулярные занятия гимнастикой продолжаются уже 23 года. “А потом наступил новый век, и появилась мысль: хочу дожить до 90 лет!“ — с восторгом восклицает бабушка. Она почти всегда издает восторженный возглас, когда узнает какую-то новую интересную информацию.