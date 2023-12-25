Эстонский Экспресс
25.12.2023, 20:50

85-летняя бабушка не принимает никаких лекарств и рассказывает о том, что помогает ей сохранять здоровье

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ЕЛОЧКА: Упражнение „елочка“ бабушка делает каждый день. Оно помогает поддерживать душевное равновесие.
ЕЛОЧКА: Упражнение „елочка“ бабушка делает каждый день. Оно помогает поддерживать душевное равновесие.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Моя 85-летняя бабушка Тийу — жизнерадостная, любопытная, целеустремленная и добродушная. В трудные или страшные моменты жизни я всегда думаю, а что бы на моем месте сделала бабуля?

Каждое утро бабушка делает зарядку. Упражнения выполняет стоя, сидя и лежа. В среднем сорок пять минут.

По воскресеньям бабушка отдыхает.

Регулярные занятия гимнастикой продолжаются уже 23 года. “А потом наступил новый век, и появилась мысль: хочу дожить до 90 лет!“ — с восторгом восклицает бабушка. Она почти всегда издает восторженный возглас, когда узнает какую-то новую интересную информацию.

„И тогда я начала думать о том, что для этого нужно предпринять: образ жизни должен быть регулярным, — рассказывает бабушка о своих планах дожить до 90 лет. — С 2000 года я пью тибетский молочный гриб. Также я начала употреблять придающее сил блюдо — смешанные в банке клюкву, мед и чеснок“.

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