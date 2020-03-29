ИНТЕРВЬЮ | Алексей Арестович: "Путин знает, что мобилизация 500 тысяч украинских мужчин означает разрушение украинской экономики"

Когда вечером 1 октября в таллиннском отеле Radisson открылась Ативоенная конференция Форума свободной России Гарри Каспарова, в зале царило волнение. «Арестович едет в Таллинн“, — шептались вокруг. На следующее утро Арестович, который, по его словам, впервые побывал в Таллинне и Эстонии, стал самой большой звездой отеля Radisson. Старые и молодые, мужчины и женщины сразу же захотели сделать фото с ним на память. Собралась длинная очередь из журналистов и блогеров, которые все еще хотели получить интервью у бывшего внештатного советника администрации президента Украины. Арестович явно наслаждался происходящим вокруг. И поклонники не были разочарованы: после выступления в Таллинне российские власти объявили его в розыск. Но самого Арестовича это не волновало, потому что в тот вечер он беззаботно наслаждался вином и едой в компании Гарри Каспарова в ресторане на 24 этаже отеля Radisson.