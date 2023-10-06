Подкасты
06.10.2023, 12:50

ПОДКАСТ | Работник секс-шопа: "У каждой третьей девушки в Эстонии есть этот вибратор"

 
Первый эпизод подкаста о сексе "Поехали ко мне"
В магазинах HotLips продается огромное количество секс-кукол. Как самых простых надувных, так и невероятно реалистичных с металлическим каркасом.
В магазинах HotLips продается огромное количество секс-кукол. Как самых простых надувных, так и невероятно реалистичных с металлическим каркасом.
ФОТО: Toom Traagel | Delfi Meedia

В первом эпизоде нового подкаста о сексе на RusDelfi под названием "Поехали ко мне" менеджер по продажам секс-шопа HotLips Михаил Кучинский рассказал о том, как попал на работу, о самых популярных товарах и влиянии работы на интимную жизнь.

Слушайте подкаст:

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Тайм-коды:

  • 1:12 Михаил продает члены. Что конкретно входит в его обязанности?

  • 1:34 Как Михаил попал на работу в секс-шоп

  • 5:32 "Большинство людей составляют свои CV неправильно"

  • 7:30 Как близкие и окружение отреагировали на работу в секс-шопе?

  • 7:53 Как в семье относились к теме секса

  • 8:34 «Прихожу, там стул стоит, на нем страпон“

  • 9:15 Что есть в HotLips, чего нет в других магазинах

  • 10:06 ТОП продуктов в секс-шопе по мнению Михаила

  • 12.30 Феромоны - работают или нет?

  • 13:38 Среди кого популярны секс-куклы?

  • 4:00 Как и почему секс-шоп атакую боты?

  • 15:30 Любят ли эстонцы заниматься сексом?

  • 15:50 О бешеных продажах DVD-дисков с порно

  • 17:50 В какую страну раньше отправляли больше всего DVD?

  • 19:37 Кто ходит в секс-шоп?

  • 20:40 Совместное посещение секс-шопа может стать отличным свиданием для пары

  • 21:15 С какого возраста можно покупать секс-игрушки?

  • 22:15 В Таллинне нет места для того, чтобы открыть большой магазин

  • 23:40 "Сколько писек надо продавать, чтобы оплатить аренду?"

  • 23:55 Самый популярный товар в магазине

  • 25:05 У каждой третий девушки в стране есть ЭТОТ вибратор

  • 25:50 про переход от секс-игрушек в форме членов к секс-игрушкам абстрактной формы

  • 28:00 Игрушки люкс-сегмента и дилдо из золота

  • 30:00 Срок годности секс-игрушек

  • 32:20 Обратная связь от клиентов

  • 33:30 Негативные отзывы: о чем они?

  • 36:50 О неловких походах в секс-шоп

  • 38:20 Как обучают сотрудников секс-шопа?

  • 41:00 Как работа в секс-шопе повлияла на интимную жизнь?

  • 41:40 Чего лишен сотрудник секс-шопа?

  • 42:00 «Я всем качели рекомендую“

  • 43:40 Эта смазка меняет ВСЕ

„Поехали ко мне“ - это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.

Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши − смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста − изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии. Ведущие подкаста - журналисты RusDelfi Мария Шевчук и Артур Изумрудов.

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