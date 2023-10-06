ПОДКАСТ | Работник секс-шопа: "У каждой третьей девушки в Эстонии есть этот вибратор"

1:12 Михаил продает члены. Что конкретно входит в его обязанности?

1:34 Как Михаил попал на работу в секс-шоп

5:32 "Большинство людей составляют свои CV неправильно"

7:30 Как близкие и окружение отреагировали на работу в секс-шопе?

7:53 Как в семье относились к теме секса

8:34 «Прихожу, там стул стоит, на нем страпон“

9:15 Что есть в HotLips, чего нет в других магазинах

10:06 ТОП продуктов в секс-шопе по мнению Михаила

12.30 Феромоны - работают или нет?

13:38 Среди кого популярны секс-куклы?

4:00 Как и почему секс-шоп атакую боты?

15:30 Любят ли эстонцы заниматься сексом?

15:50 О бешеных продажах DVD-дисков с порно

17:50 В какую страну раньше отправляли больше всего DVD?

19:37 Кто ходит в секс-шоп?

20:40 Совместное посещение секс-шопа может стать отличным свиданием для пары

21:15 С какого возраста можно покупать секс-игрушки?

22:15 В Таллинне нет места для того, чтобы открыть большой магазин

23:40 "Сколько писек надо продавать, чтобы оплатить аренду?"

23:55 Самый популярный товар в магазине

25:05 У каждой третий девушки в стране есть ЭТОТ вибратор

25:50 про переход от секс-игрушек в форме членов к секс-игрушкам абстрактной формы

28:00 Игрушки люкс-сегмента и дилдо из золота

30:00 Срок годности секс-игрушек

32:20 Обратная связь от клиентов

33:30 Негативные отзывы: о чем они?

36:50 О неловких походах в секс-шоп

38:20 Как обучают сотрудников секс-шопа?

41:00 Как работа в секс-шопе повлияла на интимную жизнь?

41:40 Чего лишен сотрудник секс-шопа?

42:00 «Я всем качели рекомендую“