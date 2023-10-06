Правда ли, что во время выступления толпа "послала" Байдена?

В середине выступления Байдена действительно прервали. Мануэль Оливер , отец одного из 17 подростков, погибших в феврале 2018-го во время стрельбы в школе Паркленда (штат Флорида), начал что-то выкрикивать президенту. В трансляции Белого дома его слов практически не слышно, так как звук идёт с микрофона, стоящего на трибуне. В официальной стенограмме речи Байдена отражён этот момент — Оливер несколько раз выкрикнул «Мы должны сделать больше!“ и потребовал открыть новое подразделение администрации президента США по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия.

Если сделать скриншот из распространяемого видео и воспользоваться поиском Google по картинкам, можно найти трансляцию выступления Джо Байдена от 11 июля 2022 года. Никакой толпы, о которой пишут в вирусных постах, там не присутствовало — это было мероприятие, посвящённое принятию нового закона, направленного на сокращение насилия с применением огнестрельного оружия. Оно проходило на южной лужайке Белого дома, и на кадрах видно, что перед Байденом сидит всего несколько десятков слушателей. По сообщениям информагентств , там присутствовали в основном чиновники и конгрессмены, причастные к подготовке законопроекта, а также члены семей тех, кто погиб или пострадал в инцидентах с массовой стрельбой, произошедших незадолго до принятия закона.

О конфузе, который якобы произошёл в ходе обращения президента США, сообщили некоторые СМИ (например, информагентство Ura.ru , телеканал « 360 “ и издание « Подмосковье сегодня “). Делились этой новостью и пользователи соцсетей: « ВКонтакте “, X (бывший Twitter) и др. Наиболее широко сообщение разошлось в Telegram: о нём написали каналы « Прямой эфир “ (760 000 просмотров на момент написания этого разбора), Voblya (159 000), « Иван Утенков “ (123 000), « Срочные новости “ (94 000), « Я в курсе “ (83 000) и др. Почти все сообщения сопровождаются 21-секундным фрагментом выступления американского лидера, во время которого его речь якобы прерывают находящиеся за кадром люди, скандирующие «Fuck Joe Biden“ («К чёрту Джо Байдена“). Авторы многих русскоязычных публикаций в соцсетях сопровождают ролик одним и тем же текстом: «Сообщают, что во время выступления Джо Байдена толпа начала посылать его на хер“.

В трансляции телеканала C-Span (судя по логотипу в правом нижнем углу, именно из неё и был взят фрагмент, разлетевшийся по соцсетям) мужчину слышно чуть лучше, чем в видео Белого дома, — Оливер действительно говорит что-то похожее на то, что отражено в стенограмме. Именно этот фрагмент, где Байдена перебили и он пытается успокоить Оливера и продолжить выступление, используется в вирусных постах. Однако чего точно нет ни на одном из оригинальных видео, опубликованных ещё в 2022 году, так это массового скандирования фразы «Fuck Joe Biden“ — звук, вероятно, был наложен на видеозапись при монтаже. Да и сложно представить, чтобы американские чиновники — а как уже говорилось, именно они составляли большинство зрителей — могли начать дружно выкрикивать нецензурные ругательства в адрес президента. AFP в рамках проверки видео обратилось за комментарием к Оливеру, и тот заявил, что не кричал «Fuck Biden“, а также что уважает президента и голосовал за него.

Установить первоисточник видеозаписи с наложенным звуком нецензурной брани в адрес Байдена, к сожалению, не удалось. В англоязычном сегменте интернета она распространяется как минимум с января 2023 года, однако по какой-то причине в Рунете появилась только сейчас. К слову, это не единственный фейк, который был создан на основе этой видеозаписи. Так, наши коллеги из USA Today разбирали ролик, на котором Оливер якобы спрашивал у Байдена, что тот думает о поведении своего сына Хантера, героя нескольких скандалов. Это видео также оказалось смонтированным.

Кстати, подразделение по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия, которое требовал учредить мужчина, перебивший Байдена, президент всё-таки открыл — в сентябре 2023 года. И его выступление по этому поводу также не обошлось без ложных сообщений в адрес политика. Так, некоторые недобросовестные русскоязычные блогеры вырвали из контекста его шутку и писали, что Байден выжил из ума, утверждая, что ему 856 лет. «Проверено“ уже разбирало эти сообщения.

Таким образом, на видеозаписях с оригиналом этого выступления Джо Байдена в 2022 году не слышно никакого скандирования нецензурных ругательств. Тогда речь политика действительно прервал один из слушателей, однако его слова вовсе не были оскорбительными. Звук с криками «Fuck Joe Biden“, судя по всему, был позже наложен при монтаже.

Итог: Фейк