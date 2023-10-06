На войну в Украине Москва надеется завербовать бригаду сербов. Пока получается плохо

„Мы официально сейчас подписываем контракт с министерством обороны, проходим через красногорский военкомат. Сразу отправляем людей на рязанский полигон, и после доподготовки ребята работают на луганском направлении. Хочу пригласить и русских, и сербов. Подразделение существует и будет работать“, — рассказал о вербовке иностранцев Савичич.

После отступления российской армии из Киевской области отделение Савичича было переброшено в Харьковскую область, откуда они затем переместились к селу Богородичное в Краматорском районе Донецкой области — эти территории российские военные оставили уже осенью 2022 года в ходе контрнаступления ВСУ.

Савичич, в свою очередь, уточнил, что его «интернациональный батальон“ в начале войны работал под Киевом в районе Гостомеля и занимал варшавскую трассу в районе села Загальцы Бородянского района Киевской области.

Берич в эфире рассказал, что в составе 106-й тульской дивизии ВДВ было сформировано подразделение "Волк“ под командованием Савичича. "Со 106-й мы работали еще на киевском направлении, там командир с позывным Сильвер“, — заявил Берич, имея в виду генерал-майора Владимира Селиверстова.

21 августа в эфир программы вышли сербский снайпер Деян Берич, принимавший участие в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года, и Давор Савичич, который еще в 2014 году формировал взвод сербов в составе ЧВК "Вагнер“. Любопытно, что когда в 2016 году журналистам стала известна эта информация, Савичич, проживавший к тому моменту в подмосковных Химках, настаивал, что он просто строитель, а на востоке Украины или в Сирии никогда не был.

Когда Би-би-си нашла одного из них, вербовку в Сербии добровольцев подтвердили давно воюющие на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР сербы в эфире российской пропагандистской передачи Соловьев.Live.

В организации утверждают, что когда власти Подмосковья придумали схему с вербовкой добровольцев, то подключили к этому процессу лидера «Ночных волков“ Александра Залдостанова, имеющего тесные связи с ультраправыми сербскими кругами, сына бывшего президента Югославии Марко Милошевича, который последние 20 лет проживает в России и должен был гарантировать бывшим соотечественникам, что российская сторона выполнит все договоренности. А также Савичича. Заявление последнего о том, что иностранным добровольцам оформляют российское гражданство, может объясняться желанием защитить потенциальных новобранцев и дать им гарантии, что затем они не попадут у себя на родине под уголовное преследование за наемничество.

„Российская власть хочет продержаться без мобилизации до выборов президента в марте 2024 года, подготовив материально-технические резервы для быстрого развертывания новых дивизий и полков, но для этого в топку войны надо бросать всё новых людей“, — объясняет набор добровольцев из других стран Игорь, представляющий организацию "Орден республики“. В начале июня ее активисты помогали бежать из России пилоту российских ВКС Дмитрию Мишову, а в начале августа первыми получили доступ к спискам сербских добровольцев, которые затем передали журналистам для верификации. Русской службе Би-би-си известны настоящие имена этих людей, но мы не называем их из соображений безопасности.

Источники Русской службы Би-би-си утверждают, что схему с набором иностранных добровольцев и оформлением их через военкомат подмосковного Красногорска губернатору Московской области Андрею Воробьеву предложил выпускник академии ФСБ, заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев, который пришел на работу в правительство Подмосковья в 2014 году, а до этого трудился в структурах ФСБ.

„Когда Владимир Владимирович разрешил иностранцам приезжать, я сделал план, как это все будет работать, и обратился к своему генералу. Он сказал: отлично, работай, — сказал уже Берич. — Ребята приезжают, мы встречаем их, сразу идут в военкомат, подписывают контракт и подаются на гражданство Российской Федерации. Это не только Сербия, вся бывшая Югославия. Но добровольцев в русской армии больше всего из Сербии“.

Оформлять иностранцев именно через Подмосковье было предложено, поскольку регион не справлялся с поставленными перед ним показателями по так называемой скрытой мобилизации.

В начале года главам регионов и госкомпаний была поставлена задача набрать 150 тысяч добровольцев, чтобы к осени 2023 года они могли заместить 50% мобилизованных, набранных во время мобилизационной волны осени 2022 года. На одном из последних совещаний у премьер-министра России Михаила Мишустина было сказано, что план по набору добровольцев выполнен лишь на 70%, реализовать его на 100% губернаторы должны до конца текущего года.

При этом официальные российские лица заявляют о куда больших темпах набора добровольцев. Так, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев 3 сентября заявил, что с начала года контракт с Министерством обороны заключили более 230 тысяч человек. В июле тот же Медведев говорил о 185 тысячах контрактников и утверждал: «Темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день“.

Президент Владимир Путин, выступая 12 сентября на Дальневосточном экономическом форуме, утверждал, что за последние шесть–семь месяцев добровольно подписали контракты 270 тысяч человек. По его словам, ежедневно подписывать контракт приходят 1000–1500 человек. А министр обороны Сергей Шойгу 3 октября рассказал о 335 тысячах, которые подписали армейские контракты за последний год.

Русская служба Би-би-си изучила запись одного из совещаний с участием Давора Савичича, в ходе которого он заявил, что берется сформировать к осени 2023 года полноценную сербскую бригаду в составе 106-й тульской дивизии ВДВ, завербовав в нее до тысячи граждан Сербии. Под этот проект в Подмосковье была продумана целая система: прилетающих в Россию иностранцев размещали во временном общежитии рядом с лыжным стадионом в Красногорске, всеми их документами должен заниматься специальный нотариус, а оформление контрактов происходит уже в Королеве.

„Сербский строитель“