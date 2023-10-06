BBC News
06.10.2023, 09:46

Пса президента Байдена выселили из Белого дома: он кусался

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ФОТО: White HouseAdam Schultz | Represented by ZUMA Press, Inc.

Личного пса президента США, немецкую овчарку Командера, выселили из Белого дома после того, как он несколько раз кусал охранников своего хозяина.

Какая именно судьба ждет пса, пока еще решается, о чем публике сообщила пресс-секретарь жены президента.

Последний раз Командер укусил агента Секретной службы на прошлой неделе, в результате чего тому даже потребовалась медицинская помощь.

Самое же неприятное и для президента, и для его охранников заключалось в том, что это был уже 11-й подобный случай. Мы подробно рассказывали об этих инцидентах, о них можно прочитать здесь.

Еще одна проблема состоит в том, что Командер — не первый пес президентской семьи, агрессивно относящийся к охранникам. Точно за такие же проступки его предшественник, Мейджор, тоже был выселен из официальной резиденции и отправлен к родственникам Байденов.

Почему оба пса оказались слишком агрессивными? Сказать сложно, но специалисты по собачьему поведению говорят, что, может быть, что-то, связанное с охраной, привело их в бешенство, когда они были еще щенками, и нетерпимость к сотрудникам Секретной службы плотно закрепилась в их сознании. Впрочем, не исключено, что во всем виновата некая медицинская проблема или генетическая особенность. В любом случае, поведение собак, как правило, определяется целым набором факторов, с которыми будут тщательно разбираться.

Какими бы ни были причины выселения Командера из Белого дома, безопасность тех, кто заботится о безопасности президента, должна стоять на первом месте. "Президент и первая леди серьезно относятся к обеспечению безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день“, — заявила в среду пресс-секретарь первой леди Элизабет Александер.

„Они благодарны за терпение и поддержку Секретной службы и всех вовлеченных сторон. Командера сейчас в Белом доме уже нет и пока решается, что предпринять дальше“, — добавила она. Правда, Александер не сообщила, где именно находится сейчас провинившийся пес и вернется ли он в Белый дом.

Заявление о судьбе кусачего пса появилось после того, как американская телекомпания CNN сообщила, что он кусал охранников президента как минимум 11 раз, а может быть, и больше.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что во всем виноват стресс, с которым связано проживание в президентской резиденции.

„Как вы все прекрасно знаете, жизнь в Белом доме не похожа ни на какую другую. Она способна вызвать стресс у каждого из нас. А теперь только представьте, как она отражается на домашнем животном“, — сказала она еще в июле.

Cпециалисты по собачьему поведению говорят, что поведение пса действительно может быть вызвано стрессовой ситуацией в Белом доме. Эрин Хехт, доцент кафедры эволюционной биологии человека Гарвардского университета, которая возглавляет "Проект мозга собак“, согласна с этой версией.

„Собаки — индивидуальности, так же, как и люди. И, как и у людей, у них есть разные причины реагировать агрессивно или испуганно в разных обстоятельствах“, — отметила она.

По словам Хехт, те, кто сталкивается с устойчивыми поведенческими проблемами у собак, такими как в семье президента США, должны прежде всего отправить животное к ветеринару, чтобы исключить чисто физиологические проблемы, а уж потом заняться тщательным изучением триггеров агрессивного поведения, чтобы начать с ним бороться.

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