Франция начинает вывод своих войск из Нигера. Париж не признал военную хунту, захватившую власть в стране(2)
На этой неделе Франция начнет вывод своих войск из Нигера. "Мы начнем операцию по выводу войск на этой неделе, упорядоченно, безопасно и в координации с нигерцами“, — говорится в сообщении военного штаба.
В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет быть "заложником“ путчистов и прекращает военное сотрудничество с этой западноафриканской страной, а также отзывает своего посла. Макрон также объявил о выводе 1400 французских военнослужащих из страны "к концу года“.
В конце июля в Нигере произошел военный переворот. Захватившая власть в стране военная хунта во главе с генералом Абдурахманом Чиани обвинила Францию в подготовке военного вмешательства с целью восстановления свергнутого президента Мохамеда Базума. Париж на это ответил, что даже не помышлял о возможной военной интервенции.
В интервью телеканалу France 2 Макрон заявил, что сообщил о своем решении свергнутому президенту Мохамеду Базуму.
Макрон назвал Базума заложником и заявил, что Франция по-прежнему считает его единственным законно избранным лидером страны.
Франция отказалась признать новое правительство, а в августе военные дали французскому послу Сильвену Итте 48 часов на то, чтобы покинуть Нигер, а затем лишили его дипломатического иммунитета.
Сотрудники посольства Франции, включая самого посла, оказались фактически заблокированными в посольстве и были вынуждены питаться пайками военных, опасаясь выходить на улицу.
Французские солдаты находятся в Нигере в рамках кампании по борьбе с джихадистами по всему Сахельскому региону.
Около 400 человек вместе с местными войсками размещены на северо-западе Нигера, вблизи его границ с Буркина-Фасо и Мали.
Эта зона "трех границ“ известна как убежище для запрещенной во многих странах мира, в том числе в России, группировки "Исламское государство“.
По словам представителей французского штаба, солдатам, отступающим из этого района, потребуется прикрытие, чтобы оставить открытые передовые позиции.
Возможно, их прикроют с воздуха французские силы, находящиеся на авиабазе в окрестностях столицы страны Ниамея.
Военные правители Нигера в своем заявлении, опубликованном в соцсетях в четверг, заявили, что будут "внимательно следить за тем, чтобы вывод войск происходил с соблюдением наших интересов и в соответствии с нашими условиями“.
Первыми уйдут 400 военнослужащих, базирующихся в Уалламе на западе Нигера, говорится в заявлении.
Авиабаза в Ниамее, где размещена основная часть французских войск, будет ликвидирована к концу года.
С тех пор, как новый режим начал требовать, чтобы французские военнослужащие покинули страну, они живут в сложных условиях: поставки продовольствия нарушены, а местное население регулярно проводит антифранцузские демонстрации у военной базы в Ниамее.
Выводить войска придется либо через Бенин на юге, не поддержавший военный режим в Ниамее, либо через Чад на востоке, где находится штаб французских войск на Сахельском театре военных действий.
Ниамей также запретил полеты французских самолетов над своей территорией, хотя воздушное пространство страны, закрытое после переворота, уже открыто для авиарейсов других стран.
Как отмечает корреспондент Би-би-си Крис Эвокор, теперь Нигеру потребуется более жесткая военная стратегия, чтобы сдержать разгул исламистских повстанцев. С 16-го августа исламистские боевики убили около 100 солдат и неустановленное число гражданских лиц.
Военные захватили власть в Нигере в конце июля, арестовав президента страны Мохамеда Базума по обвинению в государственной измене и подрыве национальной безопасности. С момента переворота он содержится в подвале президентского дворца.
Одним из требований поддержавших переворот был уход Франции из Нигера. Нигер до 1960 года был колонией Франции, которая до сих пор сохраняет в Нигере значительное влияние и военные базы.
Эта страна, богатая урановой рудой, — один из главных партнеров Запада в Сахеле (регионе, примыкающем к пустыне Сахара с юга), здесь базируются не только французские, но и американские войска, помогающие местным властям бороться с вооруженными исламистскими движениями.
Значение Нигера для этой кампании возросло еще больше после переворотов в соседних Мали и Буркина-Фасо. Эти перевороты также сопровождались выражениями симпатии к России; Мали стала одной из главных баз ЧВК "Вагнер“ в Африке и заняла пророссийскую позицию по многим вопросам.