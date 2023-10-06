Франция начинает вывод своих войск из Нигера. Париж не признал военную хунту, захватившую власть в стране

В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет быть "заложником“ путчистов и прекращает военное сотрудничество с этой западноафриканской страной, а также отзывает своего посла. Макрон также объявил о выводе 1400 французских военнослужащих из страны "к концу года“.

В конце июля в Нигере произошел военный переворот. Захватившая власть в стране военная хунта во главе с генералом Абдурахманом Чиани обвинила Францию в подготовке военного вмешательства с целью восстановления свергнутого президента Мохамеда Базума. Париж на это ответил, что даже не помышлял о возможной военной интервенции.

В интервью телеканалу France 2 Макрон заявил, что сообщил о своем решении свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

Макрон назвал Базума заложником и заявил, что Франция по-прежнему считает его единственным законно избранным лидером страны.

Франция отказалась признать новое правительство, а в августе военные дали французскому послу Сильвену Итте 48 часов на то, чтобы покинуть Нигер, а затем лишили его дипломатического иммунитета.

Сотрудники посольства Франции, включая самого посла, оказались фактически заблокированными в посольстве и были вынуждены питаться пайками военных, опасаясь выходить на улицу.

Французские солдаты находятся в Нигере в рамках кампании по борьбе с джихадистами по всему Сахельскому региону.

Около 400 человек вместе с местными войсками размещены на северо-западе Нигера, вблизи его границ с Буркина-Фасо и Мали.

Эта зона "трех границ“ известна как убежище для запрещенной во многих странах мира, в том числе в России, группировки "Исламское государство“.

По словам представителей французского штаба, солдатам, отступающим из этого района, потребуется прикрытие, чтобы оставить открытые передовые позиции.

Возможно, их прикроют с воздуха французские силы, находящиеся на авиабазе в окрестностях столицы страны Ниамея.